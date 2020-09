Giornate Europee del patrimonio 2020: iniziative sabato 26 e domenica 27 settembre a Castel del Monte

si celebrano le, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa.Il tema scelto quest'anno dal MIBACT, prende spunto da quello proposto dal Consiglio d'Europa "Heritage and Education – Learning for Life", per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella società moderna.La proposta, infatti, è quella di riflettere sul ruolo che la formazione ha avuto, e continua ad avere, nel passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente e al crescente peso della moderna tecnologia., i luoghi della cultura della Direzione regionale Musei Puglia osserveranno gli orari di apertura ordinari con i consueti costi d'ingresso e le agevolazioni e gratuità previste per legge (per info: https://musei.puglia.beniculturali.it/ ).L'apertura straordinaria serale di sabato 26 settembre prevede invece un biglietto d'ingresso al costo simbolico di 1 euro per i siti a pagamento (eccetto le gratuità previste per legge).Per entrambe le giornate i luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Puglia hanno elaborato un ricco programma di eventi qui di seguito illustrato, insieme alle modalità di partecipazione.Il programma delle iniziative:Sabato 26 settembre dalle ore 18.45 alle 21.45 (ultimo ingresso ore 21:00) e domenica''Astronomia per tutti. Dalla terra all'universo''Il 26- 27 settembre, ricorre la Notte Internazionale della Luna. È un evento promosso dalla Nasa. Per la circostanza in collaborazione con la società concessionaria Novaapulia, il responsabile organizzativo dell'Osservatorio Astronomico della Murgia, dott. Paolo Minafra e presidente della SAP (Società Astronomica Pugliese).La manifestazione prevedrà una breve conferenza di presentazione e l'osservazione della luna dal punto più idoneo della spianata di Castel del Monte dove sarà posizionato un telescopio.dalle ore 18.45 alle ore 21.45 (ultimo ingresso ore 21.00)19.00, 20.00, 21.0028Apertura straordinaria serale al costo simbolico di 1 euro (eccetto gratuità previste per legge) + € 1,00 prevenditaobbligatoria sul sito https://buy.novaapulia.it/ Castel del Monte 3279805551, drm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it Nova Apulia 3883026000 – casteldelmonte@novaapulia.it dalle ore 14.45 alle ore 18.45 (ultimo ingresso ore 18.00)15.00, 16.00, 17.00, 18.0028tariffa ordinaria di € 7,00 + € 1,00 prevendita, riduzioni e gratuità secondo leggeobbligatoria sul sito https://buy.novaapulia.it/ Castel del Monte 3279805551, drm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it Nova Apulia 3883026000 – casteldelmonte@novaapulia.it Ingressi contingentati max 28 persone per ciascuna fascia oraria;- Uso obbligatorio mascherina;- Rilevamento temperatura all'ingresso;- Disinfezione mani con dispenser gel collocato all'ingresso e area sosta bookshop;- Distanziamento fisico durante il percorso di visita;- Percorso di visita obbligato;- Durata visita max 45 minuti.