Giornata diocesana per la Custodia del Creato 2023: “Che scorrano la giustizia e la pace”

Gli uffici pastorali della Diocesi di Andria:e con l'apporto dell'di Canosa di Pugliafacendo seguito alla Giornata nazionale per la Custodia del Creato dello scorso 1° settembre, promuovono laEssa ha come scopo quello di promuovere l'attenzione per i temi che riguardano il creato e la le azioni per custodire tale dono.Quest'anno la Giornata Diocesana per la Custodia del Creato 2023 dal titolosi celebrerà«Nel messaggio per la Giornata del 1° settembre -spiega don Michele Pace, direttore dell'Ufficio diocesano per la salvaguardia del creato- Papa Francesco ci ha invitato a riflettere sul valore dell'acqua scrivendo: "Il consumismo rapace, alimentato da cuori egoisti, sta stravolgendo il ciclo dell'acqua del pianeta. L'uso sfrenato di combustibili fossili e l'abbattimento delle foreste stanno creando un innalzamento delle temperature e provocando gravi siccità. Spaventose carenze idriche affliggono sempre più le nostre abitazioni, dalle piccole comunità rurali alle grandi metropoli. Inoltre, industrie predatorie stanno esaurendo e inquinando le nostre fonti di acqua potabile con pratiche estreme come la fratturazione idraulica per l'estrazione di petrolio e gas, i progetti di mega-estrazione incontrollata e l'allevamento intensivo di animali. "Sorella acqua", come la chiama San Francesco, viene saccheggiata e trasformata in 'merce soggetta alle leggi del mercato'"».«Sulla scia di questa riflessione si è pensato ad un momento itinerante che porterà a passeggiare tra le campagne dell'agro canosino e soprattutto a conoscere e contemplare la risorsa idrica più importante del nostro territorio: il-conclude don Michele Pace- sono occasioni per porre la nostra attenzione all'ambiente che passa certo attraverso azioni simboliche, ma ha altresì bisogno di una seria riflessione su ciò che accade attorno a noi».ore 09:00 Partenza bus da Andria (Piazza Umberto I)Partenza bus da Minervino Murge (Piazza Bovio)Partenza bus da Canosa di Puglia (P.zza Antonio M. Losito-P.zza Terme-Via Foscolo)ore 09:30 Accoglienza c/o Azienda Vivai Caporale Cosimo e Damianoore 10:00 Momento di riflessione: "L'Acqua bene primario per il territorio"Arc. Mauro Iacoviello - Direttore parco naturale "Fiume Ofanto"Breve illustrazione della Via Francigenaore 10:30ore 11:15 Momento di riflessione: "Il battito del cuore del creato e del cuore di Dio"Mons. Vincenzo di Pilato – Docente di Teologia Fondamentaleore 11:45Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi di AndriaPadre Joan Diaconu, parroco romeno di Traniore 12:00 Aperitivo tipicoore 12:30 Conclusioni e rientro.Per la partecipazione è necessario iscriversi inviando un messaggio WhatsApp a don Michele Pace cell. 347.8521985 entro e non oltre il 25 ottobre e si raccomanda di indossare scarpe comode