FI, D'Attis e Damiani: "Dato accettabile in considerazione delle tante difficoltà riscontrate in questi mesi"

Il presidente Berlusconi in Europa in Parlamento

"Il dato di Forza Italia in Puglia si assesta a oltre l'11% e Forza Italia si dimostra un partito a trazione 'Sud', superando la doppia cifra e confermando il suo ruolo insostituibile nella coalizione di centro destra. Salutiamo il ritorno nel Parlamento europeo del nostro Presidente Silvio Berlusconi che anche in Puglia ha ricevuto migliaia di consensi ai quali si aggiungono i voti di preferenza ottenuti dai candidati pugliesi Sergio Silvestris, Barbara Matera, Beatrice De Donato e Filomena D'Antini. A loro il sentito ringraziamento per lo sforzo profuso a disposizione del Partito e del Presidente Berlusconi in queste settimane".



Lo affermano il commissario regionale di Forza Italia on. Mauro D'Attis e il vice commissario regionale sen. Dario Damiani a commento dei risultati definitivi delle elezioni europee.

"Riteniamo che il dato sia accettabile, anche in considerazione delle tante difficoltà che abbiamo riscontrato in questi ultimi mesi. Ciò che risalta sin da adesso, in ogni caso – concludono D'Attis e Damiani – è che anche in Puglia il centro destra unito, con il ruolo insostituibile di Forza Italia, è vincente e lo può essere anche nelle prossime elezioni regionali, come sta avvenendo nel resto d'Italia".