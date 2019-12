Festività natalizie: servizio appiedato dei Carabinieri per le vie del centro cittadino

Come nelle migliori tradizioni italiane, tra lo sfavillare dei negozi, degli addobbi natalizi, ecco arrivare anche la figura rasserenante dei Carabinieri in servizio appiedato per le vie del centro cittadino di Andria.Una presenza che si è rinnovata quella dei Carabinieri in servizio appiedato durante il periodo natalizio, che con la loro vigile e rassicurante iconografia, stanno conferendo un tocco di colore ma anche un palpabile senso di sicurezza durante lo shopping prenatalizio, lungo le aree pedonali quali via Regina Margherita, corso Cavour e viale Crispi, come anche piazza Catuma e piazza Duomo, in pratica le strade dove maggiore è la concentrazione della gente.Anche l'attuale Comandante della locale Compagnia Carabinieri, Capitano Domenico Montalto, al pari dei suoi predecessori ha voluto disporre questo particolare servizio di ordine pubblico durante le festività natalizie: una bella immagine quella data dai militari dell'Arma Benemerita, accolti con sorrisi e compiacimento non solo dalle centinaia e centinaia di persone che stanno affollando il centro cittadino (tempo permettendo!), ma anche dai commercianti e gli esercenti delle attività commerciali, piacevolmente rincuorati in questo particolare momento per l'economia cittadina.