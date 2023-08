Festival Castel dei Mondi, ecco il programma dell'1 e del 2 settembre

La XXVII edizione di "Castel dei Mondi" sembra davvero partita con il piede giusto. La conferma arriva dal direttore artistico della storica kermesse, Riccardo Carbutti, che non nasconde la sua soddisfazione."L'esordio del Festival non poteva essere più gratificante. Fortissima curiosità per le suggestive installazioni e grandissima partecipazione per i primi spettacoli in cartellone, tra cui ben due prime nazionali. Ma soprattutto – rimarca legittimamente Carbutti – il botteghino fa registrare numerosissimi sold out per la gran parte dei prossimi eventi, a dimostrazione della bontà delle scelte fatte dall'organizzazione in sede di programmazione. Certo, non ci nascondiamo – conclude Carbutti - che il merito di ciò va condiviso con la Civica Amministrazione locale, la Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione. Il gioco di squadra sta infatti consentendo questi brillanti risultati".Di seguito, in sintesi, tutti gli appuntamenti in calendario l'1 e 2 settembre. Ulteriori dettagli, abstract e schede tecniche al link https://casteldeimondi.com1 SettembrePiazza CatumaGOLEM di Dario AgrimiChiesa di Porta SantaOPTIONAL di Renato MeneghettiCasa Accoglienza "S.M.Goretti" h. 20.30Reading FANTASMI Bastianazzo - I SèriomiciMuseo Diocesano h 9.30 - 12.30 / 16.30 - 20COSMOGONIE INCORPO.1. - Andrea Cramarossa / Teatro delle Bambole.Prima nazionale. Ingresso liberoCastel del Monte h 20.30 / 22IL TERZO REICH di Romeo Castellucci - Societas "Raffaello Sanzio". Prima regionaleTeatrino San Francesco - h 20.15LA SIMPATIA DI TUTTE LE COSE - Michele Sinisi. Prima nazionaleMuseo Diocesano h 20.30CON LE MANI... COSÌ LIEVI CHE SENTIVO DOLORE - Punti Cospicui - Bischi con il sostegno di Teatro dei FauniOfficina San Domenico (WORKSHOP/GRAPHIC NOVEL) h 16 - 18FUORILUOGO - Edumondo di Marina Boetti & Domenico MianiMuseo Diocesano h 21.307 CONTRO TEBE DA ESCHILO - Produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi, Co-produzione con I Sacchi di Sabbia e il sostegno di MIC e Regione Toscana.Prima regionaleOfficina San Domenico h. 20.30/21.30/22.30CABARET DÈCADANSE - Canada.Prima nazionale. Ingresso Libero2 SettembrePiazza CatumaGOLEM di Dario AgrimiChiesa di Porta SantaOPTIONAL di Renato MeneghettiMuseo Diocesano h 9.30 - 12.30 / 16.30 - 20COSMOGONIE INCORPO.1. -Andrea Cramarossa / Teatro delle Bambole.Prima nazionale. Ingresso liberoTeatrino San Francesco - h 20.15LA SIMPATIA DI TUTTE LE COSE -Michele Sinisi.Prima nazionaleOfficina San Domenico (TALK/OLTRE LE STORIE) h 19FUORILUOGO -Edumondo di Marina Boetti & Domenico MianiCasa Accoglienza "S.M. Goretti" h 21.307 CONTRO TEBE DA ESCHILO -Produzione Compagnia Lombardi-TiezziCo-produzione con I Sacchi di Sabbia e il sostegno di MIC e Regione Toscana.Prima regionaleOfficina San Domenico h. 20.30/21.30/22.30CABARET DÈCADANSE - Canada.Prima nazionale. Ingresso LiberoCPIA "Gino Strada" h 21.15ULISSE, MACERATAdi Fiammetta Carena con Luigi Moretti -Compagnia del SolePrima regionaleMuseo Diocesano h 9.30 >12.30 / 16.30 >20.00GEOMETRIC MUSIC -Superbe (Belgio).Prima nazionale