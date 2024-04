Famiglie numerose: avviso pubblico del Comune per l'accesso ad interventi di sostegno

E' attivo sul sito istituzionale del Comune di Andria l'Avviso Pubblico per l'accesso agli interventi a favore delle famiglie numerose residenti nella nostra città come previsto dalla Regione Puglia con Del. G. R. n. 220/2020 e successiva Del. G. R. n. 861/2023, nel Piano delle Politiche Familiari.La misura si prefigge di sostenere l'autonomia personale e le capacità genitoriali diminuendo i fattori di rischio individuali e familiari e aumentando i fattori di protezione sociale, di contenere i costi delle famiglie, di favorire l'accesso ad attività sportive e culturali dei minori, elargire agevolazioni e/o riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale e sostenere le spese di tipo medico e scolastico a carico dei nuclei.Destinatari sono le famiglie anche monogenitoriali residenti nel Comune di Andria, con un numero di figli conviventi, pari o superiore a tre e fino al 26esimo anno di età, fiscalmente a carico, (compresi eventuali minori in affidamento familiare e/o in affido preadottivo), residenti in Puglia da almeno sei mesi che attestino una situazione economica il cui ISEE non sia superiore a € 25.000,00.I cittadini interessati che l'istanza di partecipazione può essere inoltrata entro le ore 12,00 del 30 Aprile 2024, esclusivamente online, attraverso il portale istituzionale del Comune di Andria, collegandosi al seguente indirizzo: https://comune.andria.bt.it , accedendo allo Sportello Telematico polifunzionale del Comune alla voce: Servizi Sociali / accesso agli interventi a favore delle famiglie numerose.