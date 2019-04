Europee, la lista della Lega per la circoscrizione sud

Matteo Salvini capolista e mattatore in tutte le cinque circoscrizioni delle Europee 2019. La Lega è nettamente in testa secondo tutti i sondaggi a poco meno di un mese dall'appuntamento con il voto europeo, previsto domenica 26 maggio. Il primo posto - in una competizione proporzionale con sbarramento al 4% - sembra saldamente in pugno e in ogni caso la pattuglia degli eletti sarà di gran lunga superiore ai 6 del 2014: si pensi che solo al sud il partito potrebbe eleggere cinque deputati europei in base alle stime degli istituti statistici.L'elenco dei diciotto candidati per la circoscrizione Italia meridionale (Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise) comprende, oltre il ministro dell'Interno, Ilaria Antelmi, Daniela Calderano, Andrea Caroppo (consigliere regionale pugliese, forse il più conosciuto dall'elettorato del nord barese), Massimo Casanova, Giancarlo Cerrelli, Antonello D'Aloisio, Elisabetta De Blasis, Valentino Grant, Antonella Lella, Luigi Petroni, Francesca Anastasia Porpiglia, Simona Sapignoli, Nadia Sgro, Vincenzo Sofo, Emma Staine, Aurelio Tommasetti e Lucia Vuolo.Smentite quindi, ufficialmente tutte le voci che volevano presente un nome delle provincia Bat, come quello del giornalista del Tg1 Francesco Giorgino.