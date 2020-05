Elezioni regionali e comunali: il presidente Conte lancia l'ipotesi voto a settembre

Potrebbero essere domenica 13 e lunedì 14 settembre, le due possibili date per lo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative.E' questa l'ipotesi che si è fatta strada nelle ultime ore. «È un'eventualità ma non toccherà solo al Governo decidere» ha commentato all'uscita da Palazzo Madama oggi, giovedì 21 maggio, il presidente del consiglio Giuseppe Conte.«La data andrà concordata anche con le Regioni e le forze parlamentari, affinché sia condivisa quanto più possibile» ha aggiunto il premier.Il prossimo appuntamento elettorale riguarderà l'attesa elezione del presidente della Regione Puglia e dei componenti del consiglio regionale. Invece il voto amministrativo è in calendario oltre che ad Andria, nella sesta provincia anche nell'altro co-capoluogo Trani.