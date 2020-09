Elezioni regionali e comunali: Festa a sostegno della candidatura di Sabino Zinni

Si terrà mercoledì 9 settembre, dalle 20:30 alle 23, la Festa a sostegno della candidatura di Sabino Zinni, quale candidato al consiglio regionale per la lista "Senso Civico" a sostegno di Michele Emiliano.All'evento, in programma presso lo spazio-eventi "Materia Prima", corso Cavour 150/b ad Andria, con amici e simpatizzanti del consigliere regionale uscente, sarà presente l'avv. Giovanna Bruno, candidata Sindaco di Andria per il centrosinistra e liste civiche."Le ragioni della ricandidatura.Il bilancio su quanto fatto in 5 anni di consiglio regionale, per la Puglia e per il territorio.Le idee e le proposte programmatiche in caso di rielezione.E poi i candidati consiglieri regionali della Bat di Senso Civico.I candidati consiglieri comunali che lo supporteranno.Infine tanti amici e tanta musica", scrive Sabino Zinni sulla sua pagina fb.Tutto questo sarà "Sabino mi Rappresenta", la serata voluta per ribadire supporto ed entusiasmo al candidato consigliere regionale Sabino Zinni, alla sua persona, ma sopratutto al suo lavoro."Un lavoro che ha già dato i suoi frutti, ma che ancora tanto può produrre. Non mancate!"