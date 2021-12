Elezioni provinciali, Forza Italia Puglia: "Affermazione del nostro partito"

"Un consigliere provinciale a Brindisi eletto di Forza Italia ed un risultato importante anche nella Bat: come partito non possiamo che esprimere soddisfazione per l'esito delle elezioni secondarie che si sono svolte ieri".Lo sottolineano in una nota il commissario regionale di Forza Italia, l'on Mauro D'Attis ed il vice commissario, il sen Dario Damiani.A Brindisi abbiamo redatto la lista assieme agli amici della Lega e di Idea, eleggendo un consigliere: Michele Lariccia, assessore comunale a San Pietro Vernotico, da sempre appassionato ed operoso dirigente di Forza Italia. Nella Bat, invece, abbiamo condiviso la lista con tutta la coalizione di centrodestra: non abbiamo eletto consiglieri del nostro partito, ma eravamo l'unica forza ad aver espresso due candidature (Lino Di Noia, primo dei non eletti, e Donatella Fracchiolla) anziché una come gli altri partiti e la somma dei voti certifica che Fi ha incassato più preferenze di tutta la coalizione (riuscendo, peraltro, a conquistare consenso anche al di fuori del perimetro). Perciò, non possiamo che ringraziare i nostri dirigenti per l'ottimo lavoro svolto e per i risultati più che lusinghieri per Forza Italia che porta a casa una bella affermazione anche a questo appuntamento elettorale".