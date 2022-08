Elezioni politiche: Lanotte (FI) capolista alla Camera proporzionale, al Senato sputano i nomi di Lomelo e D’Addato

Mancano poche ore alle ore 22 di oggi, lunedì 22 agosto, termine ultimo entro il quale dovranno essere presentate le liste dei candidati ai vari collegi di Camera e Senato, uninominale e proporzionale di partiti e coalizioni che andranno al voto il 25 settembre.Dopo l'ufficializzazione per il Collegio della Camera uninominale di Andria del notaio Sabino Zinni per il Pd, è di queste ore la notizia della blindatura della candidatura dell'attuale presidente del consiglio comunale di Barletta, l'azzurro commissario provinciale Marcello Lanotte, quale primo candidato per la lista di Forza Italia alla Camera. Una elezione certa che abbinata alla riconferma senatoriale dell'amico Dario Damiani, non potrà che rafforzare la presenza azzurra non solo nella Città della Disfida ma nell'intera Bat. Non è escluso che contro l'ex consigliere regionale Zinni possa essere schierata una pupilla di Berlusconi, la deputata uscente Barbara Matera.E intanto, mentre i rumors danno per certa un'altra candidatura blindata per Forza Italia, quella di Rita Dalla Chiesa, ma in un altro collegio pugliese, non si hanno certezze per la collocazione in posizione utile per uno scranno parlamentare per la pasionaria di Fratelli d'Italia Stella Mele, mentre completamente escluso è stato lo storico esponente della destra sociale Raimondo Lima, con il prevedibile strascico di polemiche che ne seguirà per il centro destra tranese.Certe invece, al momento le candidature al collegio Puglia 2 per il Senato di Mimmo Lomelo, in lizza per Europa Verde, il movimento guidato a livello nazionale da Angelo Bonelli, a cui è stato riservato questo posto dalla coalizione del centrosinistra. Un collegio senatoriale molto ampio e diversificato quello di Puglia 2 che aggrega 8 comuni della Bat (Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola e Canosa di Puglia), 15 comuni dell'entroterra della provincia barese (fra cui Altamura e Gravina di Puglia) ed il comune di Martina Franca della provincia di Taranto. Non è escluso anche un suo inserimento in prima posizione nel listino plurinominale del Senato, che abbraccia tutto il territorio regionale, con conseguenti buone probabilità di elezione.Lo sfidante di centrodestra dovrebbe essere Michele Boccardi, senatore uscente di Forza Italia. L'altra novità è rappresentata dalla biscegliese Stefania D'Addato che per la lista "Azione-Italia Viva" è anche lei candidata nel collegio senatoriale uninominale di Andria.