Elezioni Politiche, ad Andria l'on. Sisto: «Governo? Abbiamo le giuste competenze per fare bene»

Sanità e aiuti alle imprese: sono i temi principali dell'incontro organizzato dal consiglio direttivo di Forza Italia Andria nell'ambito della presentazione dell'on. Francesco Paolo Sisto, Sottosegretario alla Giustizia e candidato del partito azzurro al Senato nel collegio uninominale Puglia (02) Andria. L'incontro, organizzato venerdì 16 settembre 2022 presso il Good for Food Bar in viale Crispi dal Capogruppo Consiliare di Forza Italia, avv. Donatella Fracchiolla, ha visto anche la partecipazione del Presidente di Federfarma BAT, Dott. Michele Pellegrino Calace e di parte del consiglio direttivo del partito azzurro.Come dicevamo si è parlato soprattutto di sanità che attualmente risulta «in crisi a livello regionale – ha spiegato Donatella Fracchiolla – dal momento che non mancano le criticità: vedasi il ritardo dei pagamenti della Asl o, per i cittadini ad esempio, il ritardo per la prenotazione di un esame radiologico. Sono tematiche che vanno affrontate con celerità, parliamo della salute che è un diritto costituzionalmente garantito e riguarda tutti, qui non ci sono distinzioni a livello politico o di classe sociale. Se si comprendesse che unire le forze porterebbe a un risultato migliore, forse potremmo parlare di una Puglia che funziona meglio, anche dal punto di vista sanitario».L'on. Sisto ha parlato invece dell'importanza di «una proposta politica chiara e conforme ai bisogni del territorio. La Bat è un territorio bellissimo con un bel tessuto connettivo, ricco di piccoli imprenditori che sono diventati grandi, ci sono aziende di tutti i tipi con specializzazioni di qualità. Aiuti alle imprese? Il concetto deve essere quello del Pronto Soccorso, dove si prestano le prime cure: il Decreto Aiuti ter in cantiere serve proprio a questo, per evitare il peggio. Certo in seguito ci vorrà una politica di autonomia per le risorse energetiche, rigassificatori, energie alternative: sono soluzioni a medio-lungo termine, per ora bisogna aiutare famiglie e imprese a sopravvivere. Il prossimo Governo, speriamo il nostro, dovrà avere tutte le competenze per fare bene. Il bisogno principale della Bat in questo momento? La necessità di avere costanti interlocutori, è giusto che la politica provi a diventare un diretto interlocutore dei bisogni della gente. Si avverte una certa distanza, forse i partiti dovrebbero essere meno rigidi e più propensi a una flessibilità territoriale».