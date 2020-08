Elezioni comunali: presentati i candidati della lista "Cambiamo Insieme" a sostegno di Nino Marmo Sindaco

È stata presentata alla cittadinanza la lista civica "Cambiamo insieme", a sostegno di Nino Marmo Sindaco, i cui candidati concorreranno alle prossime elezioni amministrative della città di Andria del 20 e 21 settembre 2020.La suddetta lista si compone sia di volti nuovi alla vita politica andriese, che di candidati con pregressa esperienza politico-amministrativa, come il dott. Egidio Fasanella, promotore della compagine. 11 donne e 21 uomini, espressione della società civile, danno vita ad un connubio tra le innovative idee dei più giovani e la conoscenza dell'apparato burocratico e ammnistrativo dei più esperti.È questa la composizione della lista civica "Cambiamo insieme", costituitasi per le prossime elezioni amministrative di settembre, posta a sostegno della candidatura a Sindaco del dott. Nino Marmo, e rientrante nell'ambito di una coalizione di liste civiche che -lontane dall'influenza dei partiti- hanno come prioritario obiettivo il superamento di questo delicato momento per la nostra Città.A livello regionale, "Cambiamo Insieme" sostiene la candidatura dell'avv. Francesco Losito, all'interno della lista "La Puglia domani" con Raffaele Fitto Presidente.Il vero cambiamento è fatto di coerenza, competenza e solido legame con Andria.In allegato la foto e l'elenco dei candidati di "Cambiamo Insieme":- Antonucci Emanuella- Cagnetti Nicoletta- Campanale Angelo- Caterino Rosa detta Rosanna- Coratella Daniele- D'Angelo Riccardina- D'Avanzo Nicola- De Fato Leonardo- Di Vietri Savino- Fasanella Egidio- Favullo Grazia Tiziana- Finto Lucia- Fuzio Giuseppe- Leonetti Vincenzo- Liso Giuseppe- Liso Silverio- Losito Carlo- Marmo Francesca- Marmo Guseppe detto Peppino- Paradiso Lorenzo- Piccininno Addolorata detta Dora- Rella Maria Altomare- Roberto Riccardo- Ruotolo Maria Teresa- Sellitri Michele- Serino Giuseppe- Scarcelli Giuseppe- Sgaramella Damiana- Vecchietti Riccardo- Zagaria Giuseppe- Zingaro Davide Riccardo- Zingaro Raffaele