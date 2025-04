Eletti i nuovi componenti della RSU della Asl Bt

Powered by

Nei giorni 14, 15 e 16 aprile si sono svolte anche nella Asl Bt, le elezioni per il rinnovo della, il parlamentino che vede raccogliere i delegati dei lavoratori dipendenti.La competizione sindacale ha vistoa fronte dielettori che hanno portato il quorum partecipativo alSeggi sono stati allestiti presso i nosocomi di Andria, Barletta e Bisceglie, il PTA di Trani ed il PPA di Canosa di Puglia, con le urne che sono state dislocate anche negli Poliambulatori di Minervino Murge, Spinazzola e Margherita di Savoia.Ecco i seggi assegnati ed i, che rimarranno in carica per il. Voti conseguiti 458 - seggi 7 assegnati. Eletti Marzano Luigi, Gentile Michele, Vurchio Giuseppe, Matera Rosa, Doronzo Marialuisa, Trinchese Salvatore e Crismale Nicola.voti conseguiti 969 -seggi assegnati 15 (eletti Di Liddo Sergio, Zingarelli Giuseppe, Somma Angelo, Lemma Antonio, Zingaro Lorenzo, Campanale Giulio, Sasso Andrea, Abruzzese Giacinto, Lopinto Angela, Lemma Salvatore Vittorio, Patruno Linda, Palmitessa Vincenzo, Lorusso Francesco, Di Chio Domenico, Filannino Giovanni.voti n. 324 seggi 5 assegnati. Eletti Decorato Patrizia, Matarrese Loris, Manzi Giuseppe, Verderosa Gerardo e lacobone Sabino C.voti n. 316 - seggi assegnati 5. Eletti Lanotte Antonio, Pizzi Mariano, Daleno Alessandro, Lanotte Massimo e Cafagna Ruggiero Antonio.voti n. 34 - seggi assegnato eletto Dinisi Vincenzo.voti ottenuti n. 407 - seggi assegnati 6. Eletti Fiore Gianfranco, Lanotta Pietro, Tortora Nicola, Piazzolla Gianluigi, Alboreo Cario ed Alfarano Luigi Pio.voti ottenuti 14 - nessun seggio assegnato.