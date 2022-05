E' l'andriese Riccardo Di Palo, il tecnico federale del neo campione italiano Junior di boxe Paolo Fasanelli

Il canosino Paolo Fasanelli (classe 2006) dell'ASD Boxe Di Palo ha conquistato il titolo di campione italiano Junior di boxe al termine dei match svoltisi a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dal 4 all' 8 maggio 2022. Con lui c'era Riccardo Di Palo, suo allenatore. I Campionati Italiani, organizzati dalla ASD Pugilistica Rosetana, sotto l'egida della Federazione Pugilistica Italiana e del Comitato Regionale Abruzzo e Molise, che hanno avuto luogo presso il villaggio turistico Lido D'Abruzzo, hanno visto la partecipazione dei migliori atleti provenienti da tutte le regioni con oltre 180 pugili che hanno incrociato i guantoni sul ring per il titolo tricolore. Nella finale 75kg Paolo Fasanelli ha battuto Giuseppe Cirillo della Excelsior Boxe di Marcianise dopo aver superato in semifinale Ciro Scognamiglio dell' ASD Casertana Boxe.Entusiasta e molto emozionato il tecnico federale Riccardo Di Palo per le prove fornite ed il prestigioso risultato ottenuto dal suo allievo: ""Dopo una lunga attesa è arrivato il gradino più alto del podio. Ora è il nuovo campione italiano junior 75 kg. Il titolo è ampiamente meritato dopo tanti sacrifici. Ha dimostrato di competere con ragazzi esperti provenienti da società storiche e con tanta esperienza alle spalle. Ci siamo preparati bene per affrontare al meglio tutti gli avversari della sua categoria che come Paolo Fasanelli sognavano il titolo tricolore. Gli auguro di raggiungere altri obiettivi che conosciamo bene. In bocca a lupo Paolo Fasanelli "Campione Italiano 2O22"""Il pugile Paolo Fasanelli, studente al terzo anno del Liceo Tecnologico "E. Fermi" di Canosa ha già disputato 24 match, totalizzando 17 vittorie(tra le quali il Torneo Nazionale ITALIA "Alberto Mura" 2021), 2 pareggi e 5 sconfitte. E' stato anche convocato dallo staff tecnico della Nazionale , diretto dal Maestro Franco Federici e dai Coach Simone Autorino e Ottavio Barone, partecipando al Training Camp di Assisi. Qualità, potenzialità ed ampi margini di miglioramento per il giovane talento dell'arte nobile, Paolo Fasanelli che ha ricevuto le congratulazioni dell'assessore allo sport di Canosa, Antonio Pizzuto nel corso della festa a sorpresa organizzata dai tesserati dell'ASD Boxe Di Palo, onorati ed orgogliosi di questa importante affermazione a livello nazionale.