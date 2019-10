E' il tenente Franco Di Venosa il nuovo Comandane del Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Andria

Da lunedì 21 ottobre il Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Andria avrà un nuovo Comandante: è il Tenente Franco Di Venosa, classe 1950, ex sottufficiale dell'Arma che ha diretto le guardie giurate rurali di Andria dal 2007 al 2009.La nomina è giunta in questi giorni da parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Guardie Campestri, presieduto dal rag. Natale Zinni, che in virtù della competenza, professionalità e disponibilità dimostrata nel recente passato nell'esercizio delle sue funzioni dal Tenente Di Venosa, ha voluto riaffidare l'attività del corpo a questo valente comandante."Il C.A.G.C., con questa nomina, ha voluto riaffidare l'attività che viene quotidianamente svolta, in uno dei territori rurali più grandi della Puglia a chi ha saputo ottenere nel passato lusinghieri successi, grazie alla competenza organizzativa, profusa non solo alla tutela della proprietà fondiaria, ma anche al miglior benessere per lo stesso personale del Consorzio, dando nuovo impulso e vitalità con il suo indiscusso attaccamento al lavoro", ha tenuto a sottolineare Natale Zinni.Il nuovo Comandante Franco Di Venosa ha ricoperto varie cariche all'interno dell'Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, tra cui quello di presidente della sezione di Andria, intitolata alla memoria della "Med. d'Oro Antonio Lorusso" carabiniere di Andria morto a Taranto nel maggio del 1938.