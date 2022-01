11 foto Di Ruvo-Bike Store, inaugurato il nuovo punto vendita ad Andria

La storica azienda andriese "Di Ruvo Bike Store" opera una svolta importante, aprendo un nuovo punto vendita nella città federiciana con sede in via Catullo, 121 nel quartiere della chiesa SS. Trinità. La crescita della famiglia Di Ruvo si compie dunque con un nuovo passo, concentrando tutta l'attività in un unico punto vendita (dopo quello storico di Via Gorizia e il negozio di esposizione in via Montenero) che concentra logisticamente tutte le attività di vendita, centro assistenza, negozio, parte commerciale per i finanziamenti personalizzati. Ieri sera si è svolta l'inaugurazione ufficiale della neonata sede in via Catullo con la partecipazione di don Sabino Troia e dell'assessore alla Polizia Locale, Pasquale Colasuonno, presente in rappresentanza della sindaca Giovanna Bruno.La ditta "Di Ruvo - Bike Store" risponde alle esigenze e richieste di mercato adeguando la struttura in termini di ecologia e mobilità sostenibile: "Da anni ci impegniamo - sottolinea Nicola Di Ruvo, titolare dell'azienda - affinché la bicicletta elettrica diventi uno strumento per tutta la famiglia, un'alternativa più salutare rispetto alla classica autovettura perché è a difesa dell'ambiente. Ho investito tutto quello che mi è stato possibile per commercializzare prodotti elettrici, come appunto le biciclette. Da sempre siamo presenti per quanto riguarda il mondo delle due ruote e vantiamo una storia di oltre 50 anni sul mercato di Andria. Con questo nuovo punto vendita offriamo più servizi, dando ai clienti anche la possibilità di scegliere la propria bici direttamente da casa sul nostro sito web".E anche grazie all'e-commerce, già presente da dieci anni su scala nazionale, l'azienda andriese costituisce un punto di riferimento nel commercio di cicli e motocicli. Una vasta gamma di possibilità in base ai propri gusti e alle proprie esigenze, che si possono scegliere non solo online ma soprattutto nella nuova sede di via Catullo: biciclette di tipologie differenti (city, mountain bike, trekking, corsa, pieghevoli, per bambini), bici elettriche, monopattini elettrici, attrezzatura per il fitness come la cyclette da camera e il tapis roulant elettrico. Un'offerta completa che risponde a una grande passione per le due ruote e ad una mobilità più sostenibile, a misura di ambiente.L'azienda "Di Ruvo – Bike Store" invita la clientela a visitare la nuova sede di Via Catullo per ulteriori info sulle nuove proposte o per un controllo gratuito sulla propria bicicletta.