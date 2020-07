Dalla Bat 82 società sportive chiedono contributi a fondo perduto a sostegno dello sport

Sono in tutto 931 le domande di contributo a fondo perduto presentate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, entro lunedì 13 luglio scorso, termine fissato dall'avviso pubblico "PugliaSport2020"."Sappiamo che la dotazione di 3 milioni di euro che abbiamo messo in campo, per sostenere il movimento sportivo pugliese colpito dall'emergenza sanitaria COVID-19, sarà sufficiente a mitigare le difficoltà e a rimettere in pista migliaia di appassionati che realizzano il connubio positivo tra pratica sportiva, attività fisico‐motoria, salute e benessere psico-fisico", ha detto l'assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, anticipando che il numero delle istanze e la dotazione di risorse consentono di riconoscere il contributo di 1.500 euro a tutti i soggetti della seconda tipologia prevista nel bando, a patto, naturalmente, che superino le verifiche documentali e valutative.La seconda tipologia riguarda le ASD e SSD che svolgono la propria attività presso strutture o impianti sportivi che sono di loro proprietà o sono di proprietà di un soggetto diverso in base a un contratto di affitto regolarmente registrato o a una convenzione da cui si deduca la spesa per l'utilizzo dell'immobile. Di queste sono arrivate 600 domande: 177 dalla provincia di Bari,, 68 dalla provincia di Brindisi, 91 dalla provincia di Foggia, 114 dalla provincia di Lecce e 94 dalla provincia di Taranto.La prima tipologia di beneficiari riguarda le ASD e SSD che svolgono la propria attività presso strutture o impianti sportivi di proprietà di un soggetto diverso dal richiedente sulla base di un contratto di comodato d'uso gratuito. Delle 331 domande arrivate da questa tipologia di beneficiari, per cui è previsto un contributo economico di 500 euro senza attribuzione di punteggi di sorta, 93 sono della provincia di Bari,, 35 della provincia di Brindisi, 58 della provincia di Foggia, 87 della provincia di Lecce e 32 della provincia di Taranto.Nel frattempo, il dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo per la Sanità e lo Sport, Benny Pacifico, ha avviato il lavoro della Commissione che procederà all'istruttoria e valutazione delle istanze pervenute entro 30 giorni. L'elenco delle domande sarà pubblicato sul sito istituzionale regione.puglia.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.