Il festival della legalità fa tappa al CPIA Bat "Gino Strada" di Andria. "Cultura della legalità e politiche di sicurezza: per un Paese più vivibile", è il titolo del convegno in programma martedì 1° marzo 2022, alle ore 19 presso la sede del CPIA Bat, in viale dei Comuni di Puglia n.4, di Andria, evento che ha ricevuto il patrocinio del Comune della Città Fidelis.Il programma dei lavori prevede, i saluti istituzionali:- Prof. Paolo Farina, dirigente scolastico CPIA BAT "Gino Strada"- Dott. Maurizio Valiante, Prefetto BAT- Dott. Roberto Pellicone, Questore BATInterventi:- Avv. Giovanna Bruno, sindaco di Andria: Per una cultura della legalità diffusa- Dott.ssa Isabella Fusiello, questore di Bologna: Legalità e sicurezza, un binomio perfetto: il ruolo del cittadino.- Dott. Renato Nitti, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Trani:- Prof. Avv. Giuseppe Losappio, professore ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro: Legalità, uguaglianza e giustizia- Dott. Sabino Zinni, notaio: Politiche regionali ed impegno per l'uguaglianza delle persone e dei territori.Modera la giornalista Marilena Pastore.