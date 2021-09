Covid, ad Andria copertura vaccinale all'87%

In tutta la Asl Bat dall'inizio della campagna di vaccinazione a oggi sono state somministrate 295.344 prime dosi e 250.615 seconde dosi. In particolare ad Andria la percentuale di copertura con la prima dose è dell'87 per cento mentre con la seconda è del 71 per cento, a Barletta le rispettive percentuali sono dell'86 e del 75 per cento, a Bisceglie dell'87 e del 74 per cento, a Canosa dell'83 e del 73 per cento, a Margherita dell'84 e del 70 per cento, a Minervino dell'86 e del 65 per cento, a San Ferdinando dell'82 e del 70 per cento, a Spinazzola dell'86 e del 65 per cento, a Trani dell'86 e de 75 per cento e a Trinitapoli dell'81 e del 71 per cento.Sono 5.819.039 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 14.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 85.6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.800.637).