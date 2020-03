Covid 19, Forza Italia: "Regione sta valutando test rapidi, si proceda!

"Sappiamo che la Regione Puglia sta valutando la possibilità di avviare indagini sieroepidemiologiche con l'utilizzo di test rapidi. Bene, ci auguriamo che la valutazione sia celere e porti in un'unica direzione: farli. Perché se il tampone "di massa" per verificare la diffusione del Coronavirus è ritenuto un ingiustificabile aggravio sia per le casse pubbliche sia per le professionalità coinvolte, il test rapido può fotografare lo stato del contagio nella comunità sanitaria, che è da salvaguardare principalmente... altrimenti chi presterebbe le cure ai cittadini? Poi, anche ai cittadini che potrebbero essere venuti in contatto con contagiati: si dovrebbe operare "a cerchi concentrici", dal più stretto al più grande. Certo, il test non ha un elevato grado di attendibilità, a differenza di quello diagnostico individuale, ma rappresenta uno strumento utile per avere un'idea più complessiva dell'evoluzione dell'epidemia e delle persone entrate in contatto con il virus. L'appello che facciamo al presidente Emiliano è di decidere immediatamente, senza perdere tempo, di percorrere questa strada. Può aiutarci in questa battaglia dolorosa e il fattore "tempo" è fondamentale".E' la nota del commissario regionale di Forza Italia, l'on Mauro D'Attis, e del presidente del Gruppo consiliare, Nino Marmo.