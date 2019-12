Costituita “Puglia Federiciana” per un distretto agroalimentare di qualità

Presso lo studio del notaio Pepe in Cerignola si è costituita prima della pausa natalizia, la Società Consortile "Puglia Federiciana", il soggetto giuridico che governerà nei prossimi anni l'omonimo Distretto Agroalimentare di Qualità.All'interno della nuova società, una nutrita rappresentanza di alcune tra le più rilevanti realtà imprenditoriali del territorio che dal sud della Capitanata, passando per la Bat arriva fino alla provincia di Bari.Una compagine sociale caratterizzata da una reale intersettorialità che va dal comparto agricolo a quello agroindustriale, alla distribuzione, alle strutture di accoglienza ed alla pesca."Puglia Federiciana", fortemente voluta dai GAL Tavoliere e Ponte Lama, oltre che dalle associazioni "Comitato di gestione Strada dell'olio di oliva Castel Del Monte" e "Comitato di gestione della strada del vino DOC Castel del Monte", annovera al suo interno Confagricoltura Foggia e Confagricoltura Bari, CIA Capitanata e CIA Puglia, Confesercenti FG e FEDAGRI Pesca Puglia oltre ad associazioni del settore della pesca.Il Consiglio di Amministrazione della società che di fatto costituisce il Comitato di Distretto, così come previsto dalla Legge Regionale n. 23/2007, si riunirà nei prossimi giorni per le prime valutazioni e presenterà entro fine anno il Programma di Distretto alla Regione Puglia, al fine di ottenere il riconoscimento definitivo.