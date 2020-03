Coronavirus: ad Andria controlli agli autobus provenienti dal nord Italia

Ulteriori misure sono scattate già da questa sera ad Andria per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus.In base alle misure adottate nelle ultime ore dai Sindaci della Bat -per Andria dalla gestione commissariale- in condivisione con la Prefettura di Barletta, gli autobus in arrivo, in particolar modo dal nord Italia, devono subire un immediato controllo da parte delle Forze dell'Ordine. Questa sera era presente in viale Ovidio personale della Polizia di Stato, della Locale e della Misericordia.Questa misura serve per l'identificazione di tutti i passeggeri in arrivo ad Andria a cui viene notificata la nuova ordinanza regionale con cui si impone, a tutti i cittadini di qualsiasi parte del mondo, che rientrano in Puglia per soggiornarvi in maniera continuativa, la messa in quarantena domiciliare per 14 giorni.Anche questa sera numerosi i controlli effettuati ad Andria dalle Forze dell'ordine, nei confronti di cittadini trovati per strada senza alcun valido motivo per derogare alle disposizioni che obbligano la presenza nelle proprie abitazioni.