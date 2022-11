Convegno Avvocati di Andria su “Nuovi principi di diritto dell'Ambiente anche in riferimento al PNRR”

E' in programma ad Andria, venerdì 18 novembre 2022, alle ore 17, presso la Sala Attimonelli, sita in corso Cavour ad Andria il convegno organizzato dall'Associazione Avvocati Andriesi sul tema "Nuovi principi di Diritto dell'Ambiente anche in riferimento al PNRR".Dopo i saluti istituzionali dell'avv. Giovanna Bruno Sindaco di Andria e dell'avv. Aldo Balducci in qualità di Presidente Associazione Avvocati Andriesi, toccherà all'avv. Francesco Colasuonno, avvocato del foro di Trani introdurre e moderare i lavori.Seguiranno le relazioni del Prof. avv. Leonardo Salvemini, originario di Andria e docente di Diritto dell'Ambiente presso l'Università di Milano, attule consigliere giuridico della Commissione bicamerale ciclo dei rifiuti che parlerà de "I nuovi principi di diritto ambientale e PNRR"Seguirà l'intervento del Consigliere dott. Carlo Dibello, Magistrato del Tribunale Amministrativo Regionale Puglia di Bari su "Tutela dell'ambiente e crisi energetica".L''evento è stato accreditato dal COA di Trani con il riconoscimento di 3 crediti formativi in materie ordinarie e l'iscrizione potrà avvenire soltanto con il sistema "Riconosco".