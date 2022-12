Azioni incisive a tutela dell'ambiente. Lo chiedono gli attivisti dell' associazione "Compagni di viaggio", Grazia Cannone, Gianni Civita, Michele D'Amore, Maria Falcetta e Riccardo Suriano in una nota diretta alla Civica Amministrazione."Nell'ultimo consiglio comunale si è rinnovata l'adesione al Patto dei Sindaci per l'energia e clima, in parole povere l'adozione di azioni per ridurre gli inquinanti di almeno il 55% fino al 2030. Ovviamente siamo più che favorevoli a tali iniziative. In verità, la nostra città aveva già aderito, nel 2011, ad un patto analogo che prevedeva almeno la riduzione del 20% delle emissioni inquinanti entro il 2020. Poiché, oltre a condividere le iniziative ci piace anche comprendere se tali iniziative abbiano prodotto concreti vantaggi per i cittadini, gradiremmo conoscere i risultati ottenuti, con questa iniziativa dal 2011 al 2020. Quello che noi possiamo rilevare dai pochi, parziali ed indiretti dati a cui possiamo accedere, cioè i dati della centralina di monitoraggio dell'ARPA Puglia, non sembra evidenziare un grande successo. Quindi la nostra proposta per il nuovo patto sottoscritto, quello che dura fino al 2030, è quella di mettere in campo iniziative ed interventi infrastrutturali molto più incisive di quelle che, presumiamo, siano state adottate nel passato decennio, anche avvalendosi del PNRR, per evitare di ritrovarsi nel 2030 a dispiacersi per l'ennesimo decennio perso".