"Christamas Tales - La cura della città": ecco il programma di tutti gli eventi natalizi

Di seguito riportiamo il programma delle iniziative previste per le Festività Natalizie, a cura dell'Assessorato alla Bellezza e, per alcune, anche dall'Assessorato alle Radici.Il calendario degli eventi durante il periodo natalizio- Dal 13 al 24 dicembre dalle 16,30 – 20,30 "Avventure ed Incontri nel Bosco Incantato" presso il Bosco Sacro Castel del Monte – percorso di avventura e gioco per bambini e adulti – a cura della Scuola Parentale Claudio Naranjo- "Albero di Luci" - Viale Crispi a cura di CSA- 22 dicembre ore 20,30 - accensione albero "Albero di Natale" - piazza Catuma – a cura Città Nuova Onlus- 23 dicembre ore 20,00 Luci accensione "Abbobbi e Luci" in piazza Municipio- 24 dicembre al 6 gennaio – "Installazione artistica Site Specific" – cortile palazzo IAT Piazza Catuma dal 24 dicembre al 6 gennaio – a cura di 3Place- ore 9,30-13,00 – 15,00-23,30 Pista di pattinaggio sul ghiaccio – Corso Europa Unita – a cura Città Nuova Onlus- ore 19,30 Esibizione musicale - Viale Crispi – a cura Città Nuova Onlus- ore 10,00-13,00 "La magia di Babbo Natale e degli Elfi" - San Valentino Hub Vaccinale - (Elfi e Babbo Natale, artisti di strada itineranti, casetta di Natale) – a cura di Sunset Animation- ore 19,00-22,00 Pista di pattinaggio sul Ghiaccio Corso Europa Unita- ore 19,30 "Il Natale tra storie e leggende" – Oratorio San Filippo Neri c/o Parrocchia San Giuseppe Artigiano – a cura del Circolo ANSPI "San Filippo Neri"- ore 10,00-13,00 "La magia di Babbo Natale e degli Elfi" - Piazza Catuma (Elfi e Babbo Natale, artisti di strada itineranti nel centro cittadino, casetta di Natale) – a cura di Sunset Animation- ore 19,30 Esibizione musicale - Corso Cavour – a cura Città Nuova Onlus- ore 20,30 "Christmas in music" – Chiostro San Francesco – a cura dell'Accademia Musicale Federiciana- ore 20,45 Esibizione Itinerante di musica, danza e recitazione – Viale Crispi, Via Regina Margherita, Piazza Catuma - a cura di Momò Murganel corso della serara Video Mapping, proiezioni luminose artistiche sulle facciate di piazza Catuma- ore 16,00 – 18,00 Visita guidata Santuario Madonna dei Miracoli e Presepe Vivente - a cura di Turisti in Puglia Incoming- ore 19.30 "L'angelo del Natale" - Biblioteca Comunale - a cura di Danzarte - Centro Teatro – Sipario- ore 17,00-20,30 Presepe vivente - C/o Basilica Madonna dei Miracoli - rappresentazione a cura dell'Associazione Madonna dei Miracoli- ore 19,30 "Buon Compleanno Federico" - Esibizioni attoriali e musicali - Biblioteca Diocesana - a cura dell'Accademia Musicale Federiciana- ore 19,30 "Christmas Show" e "Natale Disney" - Biblioteca Comunale - a cura di Danzarte - Centro Teatro – Sipario- ore 10,30 alle ore 11,30 Visite guidate "vianDANTE" passeggiata culturale Chiesa rupestre Santa Croce con letture dantesche - a cura di ArtTurism- ore 19,30 Concerto Musicale - Biblioteca Comunale – a cura di Musincanto- dalle ore 18,00 alle ore 19,00 - Visita guidata – Chiesa e Campanile di San Domenico - "Aperitivo al campanile" - a cura di ArtTurism- ore 17,00-20,30 Presepe vivente - C/o Basilica Madonna dei Miracoli -rappresentazione a cura dell'Associazione Madonna dei Miracoli- ore 11,00 Visita guidata – Chiesa Rupestre Santa Croce - a cura di Turisti in Puglia Incoming- ore 19,30 "Notre Dame de Paris" (Musical) – Biblioteca Comunale - a cura del Centro Zenith- dalle 20,00 Esibizione Itinerante di musica, danza e recitazione vie del cemtro cittadino e piazza Catuma a cura di Momò Murga- ore 20,30 Concerto musicale – Chiostro San Francesco - a cura di Gerardo Tango- ore 11,30 "Arriva arriva… la Befana" – Chiostro San Francesco – a cura di Danzarte- ore 10,00–13,00 – 19,00-22,00 "La magia di Babbo Natale e degli Elfi" (Elfi e Babbo Natale, artisti di strada itineranti, casetta di Natale) – a cura di Sunset Animation- ore 17,00-20,30 Presepe vivente - C/o Basilica Madonna dei Miracoli - rappresentazione a cura dell'Associazione Madonna dei Miracoli- ore 19,30 Concerto Musicale – Chiostro San Francesco –a cura di Musincanto- ore 17,00-20,30 Presepe vivente - C/o Basilica Madonna dei Miracoli - rappresentazione a cura dell'Associazione Madonna dei Miracoli- ore 10,30 alle ore 11,30 Visite guidate "vianDANTE" passeggiata culturale Chiesa rupestre Santa Croce con letture dantesche - a cura di ArtTurism- ore 17,00-20,30 Presepe vivente - C/o Basilica Madonna dei Miracoli - rappresentazione a cura dell'Associazione Madonna dei Miracoli