Pensavano di trovarsi di fronte a chissà quale grande sconquasso, ma si trattava solo della caduta di parte di un intonaco di un balcone, posto al secondo piano di un fabbricato dell'Arca Puglia centrale, ex IACP.E' accaduto questa sera intorno alle ore 18 in via dell'Indipendenza, al quartiere Monticelli, in una palazzina situata nei pressi della chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano. Con la squadra dei Vigili del Fuoco di Barletta sono giunti sul posto anche agenti della Polizia Locale.Nel volgere di dieci minuti ed i Vigili del Fuoco hanno tolto, per precauzione, un altro pezzo d'intonaco del balcone, a quanto sembra gonfio per l'umidità.Nessun pericolo quindi per l'incolumità di persone e cose. Dell'accaduto sarà data comunicazione all'Arca Puglia centrale, i cui uffici periferici si trovano proprio ad Andria al piano terra di Palazzo di Città.