Centro Zenith Andria: "La Fidelis, Gucci e l'invidia sociale"

Prendere il meglio della vita. E' la considerazione che gli amici dello Zenith, attraverso il responsabile dello storico sodalizio di Andria, prof. Antonello Fortunato, consegnano ai social."Quanto è bello il contagio positivo di entusiasmo.Quanta bella gente nella mia città.Quante piccole e grandi opportunità la mia città.La Fidelis che resta in C, Gucci con la sua alta moda al Castello federiciano e tante iniziative nascoste che rendono il tessuto sociale vivo e vitale.Resta il vezzo del parlare comunque male con pensieri tristi intrisi di invidia.È chiaro che si potrebbe fare di più, ma è altrettanto chiaro che che si poteva fare peggio.Non ci sono biglietti o possibilità di andare al Castello per la mega manifestazione?Non credo sia un problema metafisico.Prendo il meglio.E cioè dico che comunque è un'occasione di visibilità per la mia comunità.Non abbiamo fatto un ottimo campionato?Va bene, prendo il meglio e cioè ci siamo salvati.Non sono un estimatore del "chi si accontenta gode", ma non sono un pessimista cronico.La realtà è complessa.Ci sono infinite variabili da mettere in campo per capire una città.Tuttavia il parlare sempre male non aiuta.Questa sera abbiamo incontrato un gruppo di giovanissimi nel nostro centro.Tante adolescenti volontà che desiderano amare il proprio paese.Insegniamo loro che, nonostante le molteplici contraddizioni, siamo pieni di talenti e di coscienze costruttive e propositive.Il sano e consapevole ottimismo contagia.Il continuo e manifesto livore contro tutto e tutti non approda a nulla.Diffidiamo amorevolmente di chi per un piatto di lenticchie sparla, dice e sdice solo per convenienza.Amiamo chi distingue per capire e prima di emettere giudizi affrettati affronta il dubbio.Solo la consapevolezza di essere destinati a vivere nell'incertezza, solo l'umiltà di considerarsi esseri fallibili, possono permetterci di analizzare la realtà senza stereotipi e pregiudizi.#CENTROZENITH #SALTASULLAVITAGli amici del Centro Zenith cantano "Vieni a ballare in Puglia".