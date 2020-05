Centro Storico, dott. Antonio Di Gioia: «No alla riduzione dell’area pedonale»

Sulle proposte avanzate dal comitato degli esercenti-imprenditori di ridurre la ZTL (zona traffico limitato), interviene ildelle vicende vissute nel nostro centro storico negli ultimi 30 anni. Infatti, il dott. Di Gioia,, tanto dainteramente dedicati al centro storico, al Castel del Monte e ai personaggi più emblematici della nostro passato, ci ha voluto spiegare, minuziosamente e con riferimenti storici, le ragioni per cui, ancora tutt'oggi, non si riesce a conferire una precisa identità alla zona storica della città.«Il centro storico di qualsiasi città è il "topos" ideale e materiale della comunità: rappresenta il suo vissuto storico, artistico, sociale e architettonico. E' un bene di tutta la comunità e come tale è tutelato da norme legislative nazionali, regionali e comunali. Perché questa identità storica venga percepita anche dalla massa, occorre un processo di valorizzazione del centro storico in modo che diventi un' attrattiva comprensibile e fruibile sia dai cittadini locali che dai turisti. Negli ultimi, è partito un processo di valorizzazione del centro storico, adottando come primo strumento di tutela,».«Andria, invece, ha un ritardo secolare nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale – prosegue il dottor Di Gioia–. Non esiste una città al mondo che non abbia il suo castello e il suo palazzo ducale restaurato. Noi abbiamo, un potenziale contenitore – il, già dei Carafa ed oggi denominato- che sorge sui resti del castello normanno di cui sono stati rilevati alcuni dati archeologici (non diffusi come al solito) e che è l'emblema civile della città. Comesono l'emblema religioso. Laanche se, il primo Vescovo nominato dal Vaticano, fu, nel«Andria si trova in queste condizioni perché, partendo dallaè stata prima guidata daii quali erano interessati, prevalentemente, ai loro possessi, dopodiché abbiamo avuto sindaci che hanno manifestato solo interessi per determinati settori, oppure che hanno perseguito unaInoltre, i nostri governatori, hanno, sempre, esaltato il; come se la storia di Andria fosse, solo, contrassegnata dalla figura die dall'immagine del Castel del Monte. Prima dell'ascesa politica di Federico II, ci sono stati ben 150 anni di storia normanna, molto ricca di eventi e di personaggi. Nel tentativo di valorizzazione materiale del nostro passato storico, ho elaborato diverse proposte. Ad esempio, suggerii un, la cui struttura si sviluppa per 4 metri sottoterra. Infatti proposi a– in quel periodo- se fosse possibile eseguire uno scavo archeologico, rendendo così visibile la parte sottostante del campanile, ai cittadini e ai turisti. Come al solito non ricevetti alcuna risposta. Inoltre, dopo il, avvenuto, ha evidenziato che nella parte sottostante la piazza, vi è un riempimento dii. Molto probabilmente al di sotto di questo strato tufaceo, ricco di frammenti ceramici, ci potrebbero essere grotte o chiese. A tutt'oggi non sono stati pubblicati i risultati di quello scavo archeologico e né tanto meno è avvenuta l'esposizione dei frammenti ceramici rinvenuti. Ancora una volta si è registrato un forte disinteresse da parte delle istituzioni nei confronti di questi progetti di valenza conoscitiva storico-artistica. La spiegazione di tale lassismo andrebbe individuata, indiscutibilmente, nell'assenza di una mentalità politica orientata alla cultura».Dopo questa premessa di impronta storica, risulta chiaro che per il dottor Di Gioia: «se si adottasse una politica di valorizzazione del patrimonio storico, il trend sarebbe quello di aumentare e non diminuire le ore" - continua Di Gioia-. Per quanto riguarda iSoprattutto con la diffusione dellamolti ristoratori hanno provveduto ad ampliare gli spazi esterni per consentire il distanziamento tra i clienti. Questi provvedimenti sono inaccettabili, poiché causerebbero un peggioramento della vita civile, sociale e del decoro urbano – conclude il medico e cultore della storia locale dottor Di Gioia-alle autovetture, per le quali il governo sta attuando una. Senza dimenticare che è in gioco anche la qualità di vita dei cittadini e la».