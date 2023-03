AXLV è l'acronimo dell'associazione "Amici x La Vita", il benemerito sodalizio che ha realizzato tante iniziative solidali. Ed è questa la mission di questa meravigliosa associazione Onlus che raccoglie gli imprenditori della Città di Andria, tutti insieme per aiutare e quando possibile donare un sorriso.Un sorriso che ha riempito la serata di ieri, martedì 7 Marzo, un piacevole convivio presso il "Circolo Tennis Andria", dopo gli ultimi anni tribolati dal covid.Il motto dell'Associazione è "Noi ci siamo e ci saremo e siamo aperti a tutti""L'iniziativa che ci siamo regalati è quella di guardare al futuro. Come ambasciatore dei Saperi di Puglia per Italia&friends Puglia ho partecipato a questa serata molto importante per la nostra Città perché riunire in un sodalizio tanti imprenditori, significa gettare un seme che potrà germogliare e portare tanti buni frutti -sottolinea il suo anfitrione, Antonio Pistillo-. Gesti di amore che dimostrano giorno dopo giorno che esiste la solidarietà. Questa è solo una parte di quegli imprenditori, liberi professionisti o cittadini della nostra associazione che fanno del bene. Ringrazio il Presidente Felice Gemiti per la sua grande sensibilità, il Vice Presidente Sabino Di Chio e Domenico Mecoco Bucci per avermi coinvolto in questa straordinaria serata! Naturalmente i saluti cordiali vanno estesi a tutti i presenti e a tutti i soci di questa meravigliosa associazione", conclude per Italia&friends, Antonio Pistillo.