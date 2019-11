Il Comune di Andria ha pubblicato il bando per l'affidamento in concessione della gestione del- Valore della concessione:- Il canone di concessione annuo è stabilito, come da Delibera di Consiglio Comunale n.39 del 01/08/2017, nella misura minima died in via definitiva sarà fissato in base all'offerta, operata in rialzo, dell'impresa aggiudicataria.- Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.- termine ultimo inserimento offerte sul portale EmPulia: il 20/01/2020, alle ore 12.00.- Vincolo offerta:- Apertura offerte sul portale EmPulia: il 21 gennaio 2020, alle ore 09.30.Il bando e tutti i suoi allegati sono pubblicati integralmente sul sito istituzionale www.comune.andria.bt.it, all'Albo Pretorio – sez. " GARE E APPALTI" n. Reg.2019/5296, dal 20/11/2019 al 20/01/2020, e in Amministrazione Trasparente – sez. "Bandi di Gara".L'estratto dell'Avviso è pubblicato su G.U.R.I. n.136 del 20/11/2019 e su n.2 quotidiani (Il Fatto Quotidiano e Corriere dello Sport ed Puglia/Basilicata).Il Responsabile del procedimento è l'ing. Santola Quacquarelli.