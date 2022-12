Bilancio conclusivo per “Mondovisioni - I documentari di Internazionale”

Alla luce del termine di "Mondovisioni - I documentari di Internazionale", tenutosi in Officina San Domenico dall'1 al 3 dicembre, dal bilancio conclusivo emerge un dato entusiasmante. La rassegna ed i talk promossi nell'alveo del Festival della Legalità, sono stati ben accolti dall'utenza la quale ha partecipato attivamente e continuativamente a tutte e tre le giornate di proiezioni, affollando l'Officina San Domenico di fisicità ma anche di riflessioni profonde.Più di 300 sono state le presenze, numerose anche dalle città limitrofe, distribuite sui tre giorni di rassegna, dato da cui si può estrapolare l'interesse rivolto dai fruitori verso le tematiche quali diritti civili e giustizia sociale, oltre che sensibilità nei riguardi dell'ambiente e delle categorie più fragili, che hanno condotto in Officina San Domenico abituè, ma anche persone che hanno varcato le porte del centro culturale per la prima volta. XR Puglia e Amnesty International hanno introdotto il primo appuntamento di conferenze live, portavoci delle tematiche ambientali e del diritto alla protesta, dando poi l'assist nel giorno successivo a Pegah Moshir Pour, attivista iraniana dei diritti umani e digitali, di protrarre questa tematica dal mondo Occidentale fino all'Iran, rivalutando all'interno del talk l'importanza spesso sottovalutata, del potenziale e potere dei social nel periodo storico contemporaneo, in termini di lotte civili.Tre giorni intensi, significativi, densi di introspezione e nuove chiavi di lettura sull'attualità, tre giorni che speriamo di poter ripetere in una seconda edizione, l'anno prossimo. Quest'anno CapitalSud Aps e Andriaground l'hanno reso possibile col sostegno del Comune di Andria e gli sponsor dell'iniziativa: Villa Carafa per il sociale, Grafiche Guglielmi e Pietro Zito Antichi Sapori.