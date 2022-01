Ben 277 vaccinazioni pediatriche effettuate ad Andria durante l'open day. Mercoledì 12 gennaio si ripete

La Puglia è la prima regione in Italia per la copertura vaccinale anticovid della fascia dai 5 agli 11 anni

Nella giornata di ieri, domenica 9 gennaio, nella Asl Bt sono stati effettuate 1977 vaccinazioni di cui 1533 pediatriche. Tra quelle somministrate ai bambini tra i 5 gli 11 anni 313 sono state fatte a Bisceglie, 90 a Canosa, 409 a Barletta, 277 ad Andria, 331 a Trani e 105 negli ambulatori dei pediatri di libera scelta. Per facilitare la vaccinazione dei più piccoliBarletta e Bisceglie. Hanno facilitato le operazioni vaccinali i tanti volontari presenti, dai clown dottori della Compagnia del Sorriso, agli amici della Croce Rossa Italiana a di FareAmbiente.E la Puglia è la prima regione in Italia per la copertura vaccinale anticovid della fascia pediatrica 5-11 anni. In Puglia il 27.4% dei bambini ha ricevuto la dose pediatrica, contro una media italiana del 15.1%. Il 47% dei pugliesi vaccinabili ha ricevuto la III dose (+4% rispetto alla media italiana). Da giovedì 6 gennaio infine sono state somministrate 1.841 prime dosi per gli over 50 che da oggi hanno l'obbligo vaccinale.