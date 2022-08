Bagni provvisori in pessime condizioni a Castel del Monte, la denuncia di alcuni turisti

Nel lungo weekend di Ferragosto (da sabato 13 a lunedì 15) oltre 4500 persone hanno visitato Castel del Monte. Un numero elevato che fanno del maniero federiciano il sito culturale della Puglia con il maggior numero di accessi in questi tre giorni. Tuttavia, numerosi turisti sono costretti a fare i conti con l'incuria di alcuni servizi all'esterno del monumento, in particolare con l'utilizzo dei bagni. I servizi igienici ai piedi del maniero sono chiusi da tempo, versando in pessime condizioni, e in sostituzione era stato installato un container provvisorio della Protezione Civile, una tipologia di struttura che solitamente viene utilizzata per i grandi eventi o per le emergenze. Anche in questo caso, però, le condizioni dei bagni lasciano molto a desiderare, presentandosi sporchi. Tra le diverse lamentele e denunce riportiamo quella di un concittadino andriese: «Ho portato a Castel del Monte amici della Sardegna e di Milano. Nei bagni ci siamo trovati di fronte a una vista orribile: mi sono nascosto la faccia!». Ancora una volta, l'assenza di cura per i servizi essenziali fa da contraltare alla bellezza del maniero federiciano e alla sua importanza per il turismo locale: non certo un bel biglietto da visita per un monumento che è un sito Unesco e dunque Patrimonio Mondiale dell'umanità. È necessario un intervento delle autorità competenti per garantire ai turisti l'accesso a servizi che si presentino con un minimo di dignità.