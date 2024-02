Avvio delle celebrazioni per il II centenario dell'Arciconfraternita Maria SS. Addolorata

Il consiglio di priorato dell'Arciconfraternita Maria SS. Addolorata in San Francesco, ad Andria, ha organizzato una serie di eventi per il secondo centenario della nascita dello storico sodalizio religioso, che ricordiamo essere tra i più antichi di Puglia.Si comincia il 2 marzo, alle ore 20 con "Da oggi a noi la cotidiana manna...", la preghiera di Dante, con la partecipazione di Suor Sabina Saracino, betlemita; di Marta Binetti all'oboe e di Stefania Argentieri al pianoforte.Si prosegue il 9 marzo, sempre alle 20 con le "Ultime sette parole di Cristo sulla croce" una composizione di Joseph Haydn. Interverrà Chiara Bertoglio, concertista di pianoforte, musicologa e teologa.Infine, il 16 marzo, alle ore 20 incontro con don Mario Castellano della Diocesi di Bari e della ensamble vocale "Vox et Anima" che porteranno al pubblico presente, un itinerario spirituale sui salmi del triduo pasquale "Gustate e vedete come è buono il Signore".