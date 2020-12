Aumenta la spesa per la sanità ed il sociale: il centrosinistra alla Regione ottiene l'appoggio del M5S

Approvati i primi 27 articoli del disegno di legge contenente le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, legge di stabilità 2021.Di seguito i principali.Abolite dal 2021 le tasse sulle concessioni regionali arti e mestieri e quelle sulle concessioni regionali in materia di igiene e sanità. Per le concessioni demaniali marittime, per il biennio 2021-2022 non si applica l'aliquota comunale.Per il 2021 elargito un contributo diL'intervento verrà utilizzo dagli enti locali per cofinanziare interventi programmati.70 mila euro sono stati deliberati per incrementare il numero degli alberi monumentali censiti. L'intervento economico è previsto per il prossimo biennio.In considerazione della contingenza economica conseguente alla pandemia da Covid 19, la Regione Puglia attiva una programmazione straordinaria per concedere alle pubbliche amministrazioni contributi agli investimenti per interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento tecnico funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche cantierabili, compresa la messa in sicurezza delle coste. È previsto un investimento di 200 milioni di euro.Venti milioni dei quali per far fronte ai minori ricavi per il blocco del payback per il superamento del tetto di spesa farmaceutico.Assegnati per il prossimo esercizio finanziario un contributo di 10milioni di euro ai Consorzi di bonifica che, secondo le indicazioni del voto in prima commissione permanente, si vedono confermata la gestione delle acque, che la legge regionale 1/2017 assegnava ad Aqp.Concessa la deroga agli obblighi occupazionali. A tal fine l'amministrazione regionale è autorizzata a valutare il mantenimento delle agevolazioni anche nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di inclusione del progetto agevolato, i soggetti beneficiari di interventi regionali per il sostegno alle imprese riducano, per comprovate cause di forza maggiore, i livelli occupazionali qualora siano parte di un tavolo di crisi regionale. Le condizioni di applicabilità della deroga dovranno essere espressamente autorizzate dalla Regione.Prorogato al 31 dicembre 2021 il Piano casa.Contributo straordinario di 100 mila euro per l'attivazione di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia con competenze nell'ambito dell'ingegneria biomedica presso l'Università del Salento.Istituita anche per questa legislatura la commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia.Contributo di 300 mila euro al Comune di Taranto per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026.Si predispone uno studio di fattibilità, comprensivo di costi stimati, sugli interventi necessari all'ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale dell'intero bacino epidemiologico afferente ogni ospedale pugliese di I e II livello.È istituito il programma pilota "Monitor" assegnato in gestione all'Ospedale pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari e all'IRCCS "E. Medea" di Brindisi. Il programma ha durata biennale e prevede lo screening neuromuscolare su un campione di bambini nati vivi, determinato dai rispettivi gestori del programma e sulla base di apposita consultazione con i pediatri di libera scelta aderenti. Per tali finalità si provvede con una dotazione finanziaria di 140 mila euro.Abrogato, con un emendamento passato a maggioranza, l'art. 29 del disegno di legge sulla formazione del bilancio di previsione e pluriennale, all'esame in Aula. Viene quindi esclusa l'applicazione degli art. 3 e 6 della legge regionale 14/2009, in materia di sostegno all'attività edilizia e miglioramento del patrimonio edilizio esistente, alle pratiche degli immobili abusivi compresi nei piani di recupero (art. 29 comma 3 della legge nazionale 47/1985).L'articolo era stato proposto da Fabiano Amati in commissione, mentre l'abrogazione e è stata proposta dell'assessore Anna Grazia Maraschio. In una lunga relazione, che cala le norme nell'ambito applicativo della definizione delle pratiche edilizie, ha dichiarato che dalla conferma della norma deriverebbero difficoltà applicative, con il conseguente proliferare di ricorsi in giudizio contro la Regione Puglia.Un'altra norma si preoccupa di assicurare la qualità e l'idoneità d'uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti di pubblico interesse. La norma, abrogando precedenti riferimenti, definisce un nuovo calendario di azioni per ricondire l'utilizzo delle acque sotterranee destinate al consumo umano, nel corretto alveo tecnico-normativo.Sì alla proposta di accordo di programma con la Basilicata per la gestione delle risorse idriche. Dopo la soppressione delle Autorità di Bacino regionali e interregionali e la successiva istituzione dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale, viene istituita la struttura tecnica operativa del Comitato di Coordinamento.danneggiata dalle restrizioni alle attività economiche connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19 sono state proposte dall'assessorato allo sviluppo economico. La misura è rivolta ai "fieristi" con codice Ateco 4780 e 4781, che svolgono l'attività in fiere, feste patronali e sagre. Sempre a "fieristi", ma con un codice Ateco differente dai precedenti, è concesso un contributo complessivo di 4 milioni di euro. Le procedure per l'erogazione del contributo agli aventi diritto competono ai Comuni.Per garantire il monitoraggio costante dello sviluppo delle reti produttive e dell'andamento delle attività economiche, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti produttivi e all'ampliamento di quelli esistenti, la Regione promuove accordi di collaborazione con le agenzie strategiche e gli altri enti coinvolti nell'attuazione delle Zone economiche speciali (Zes).L'assemblea sta ora esaminando gli articoli aggiuntivi proposti con emendamenti al testo del ddl approvato dalla commissione bilancio.