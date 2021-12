Social Video 2 minuti Apre ad Andria il nuovo store Wind 3: riferimento unico per telefonia, luce e gas

Concetti come accogliere ed informare i clienti sono alla base del nuovo store, inaugurato la scorsa settimana ad Andria. Un passo importante che da un punto di vista commerciale ha come risvolto la completa soddisfazione degli utenti grazie alla professionalità e la disponibilità degli operatori ivi presenti.Il nuovo negozio, situato al civico 80 di via Barletta, mette a disposizione dei clienti anche servizi domestici di luce e gas, oltre che consulenza dedicata ed esclusiva di tutti i servizi Wind3 di telefonia mobile e fissa sia per i clienti privati, i professionisti e le aziende."Offriamo, rispetto ad altri negozi tradizionali, una consulenza ed un servizio di chiamate che consentiranno ai clienti di ricevere maggiori delucidazioni inerenti al mondo delle telecomunicazioni, oltre che offrire una tariffa ed una promozione ad personam", spiega, gestrice del nuovo store Wind 3."Il nostro intento è quello di diventare un punto nevralgico in grado di occuparsi di tutto: infatti nel nostro store abbiamo integrato, a partire dal mese di luglio, le utenze domestiche di luce e gas. Anche in questo caso i clienti potranno usufruire di una consulenza gratuita per quanto concerne la lettura della bolletta e di ricevere inoltre eventuali risparmi".A breve, inoltre, il negozio sarà dotato di un ufficio con postazioni call center per offrire ai clienti un servizio di supporto veloce ed efficace, rafforzando anche il processo di fidelizzazione."In futuro puntiamo ad avere un call center costituito da collaboratori competenti che dovranno informare ed invogliare i clienti a passare dal nostro punto vendita per ricevere direttamente sul luogo, quindi non virtualmente, soluzioni per qualsiasi genere di problematiche", conclude Lella Muraglia.