“Andria, escursione nel territorio” presentazione dell'ultima fatica letteraria dell’ing. Riccardo Ruotolo

Sabato 18 dicembre 2021, alle ore 18 nella Sala Consiliare del Comune di Andria, sarà presentato il volume di storia dal titolo: "Andria–Escursione nel territorio" dell'ing. Riccardo Ruotolo.Trattasi della presentazione alla cittadinanza di un'opera storico-documentale di "ricerca della memoria storica del territorio andriese", che spazia dalle tracce della via Traiana come individuate dalle aerofotografie del Volo Base dell'Istituto Geografico Militare riprese da quattromila metri di altezza nel periodo 1954-1955, riportate sulle Tavolette al 25.000 dell'Istituto Geografico Militare, confrontate con il tracciato attuale della via Traiana; alla descrizione dei siti archeologici abitati nel primo millennio a.C. quali quelli di Monte Santa Barbara, Monte Faraone, Contrada Sgarantiello, Contrada Quadrone ed altri; alle ricerche sulla possibile ubicazione dell'antica "Rudas" della Tabula Peutingeriana" ; al percorso dell'antico "flumen Aveldium" riportato nella stessa Tavola di Peutinger; all'individuazione delle briglie del "Gran Canale Ciappetta-Camaggio" e della loro pregevole ed unica fattura nel nostro territorio, perché trattasi di "murature poligonali".L'opera ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Andria, della Regione Puglia, dell'Università degli Studi di Bari e della Pro Loco di Andria e si presta ad essere utilizzata anche come guida per la ricerca da parte dei giovani che vorranno rintracciare e conoscere quanto di antico e storico ancora il territorio andriese può esprimere, prima che venga persa completamente la sua memoria storica.La relazione illustrativa sarà tenuta dal prof. Custode Silvio Fioriello dell'Università di Bari alla presenza del Sindaco avv. Giovanna Bruno, dell'Assessore alla Bellezza del Comune di Andria sig.ra Daniela Di Bari e della Consigliera della Regione Puglia avv. Grazia Di Bari.Ai partecipanti all'evento sarà data la possibilità di ricevere una copia del libro.