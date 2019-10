E' una classifica di cui non andare fieri quella che ogni anno il quotidiano economico finanziario "Il Sole 24Ore" pubblica , ovvero l'andamento annuale dei reati analizzato nelle 107 province italiane.Aggregando i dati parziali riferiti alle singole tipologie di reato, emerge che laEsattamente a metà graduatoria, il che non è poco in una regione che vede la presenza della cosiddetta "quarta mafia" (la Sacra Corona Unita), della mala barese, e soprattutto la pericolosa ascesa delle organizzazioni malavitose foggiane e garganiche.A proposito di, la Bat (ventottesima nella classifica del Sole 24 ore per reati di mafia) fino a qualche anno fa, grazie soprattutto alle grandi inchieste giudiziarie degli anni Novanta, poteva tutto sommato essere considerata quasi un isola felice. Oggi invece sulle rive d'Ofanto e dintorni si vive un momento di particolare tensione, visti i gravi fatti di sangue registrati negli ultimi tempi aCerto non siamo ancora ai livelli di fine anni Ottanta, ma l'attuale situazione non può e non deve assolutamente consentirci di vivere di rendita dei passati successi investigativi dei Michele Emiliano e dei Domenico Seccia.Perché se da un lato l'incidenza di reati tipicamente mafiosi come(62°posto) e soprattutto(48° posto) pare ancora essere tutto sommato a livelli "fisiologici", dall'altro, per esempio, non ci fa certo onore il primato assoluto nei. Una delle "eccellenze" non solo della Bat, ma della Puglia in particolar modo , se si considera che sei dei primi quindici posti di questa triste graduatoria sono occupati dalle nostre province. Inoltre - come già citato in un nostro articolo di qualche tempo fa - molto preoccupante è la diffusione dello(29° posto ma con trend in crescita costante). Una tipologia di reato che unita a quella delle(20° posto), a prescindere dalle graduatorie del giornale di Confindustria, è quella di gran lunga più inquietante, dato che sempre più spesso vede al centro delle cronache giovani e giovanissimi del nostro territorio.Non certo lusinghieri sono infine, il sesto posto per reati die la "new entry" (ma neanche tanto visto il 7° posto in graduatoria) della scorsa estate:Meno allarmante che in altre zone d'Italia è invece la frequenza di reati come(82° posto),(95° posto),(106° posto) e(96° posto).Aggregando tutti questi dati viene fuori il quadro di una provincia, la Barletta-Andria-Trani, caratterizzata da gruppi criminali, come già detto, "altamente specializzati" soprattutto in furto di automezzi e traffico di droga ma che tutto sommato non hanno ancora fatto il cosiddetto "salto di qualità". Una situazione tutto sommato ancora sotto controllo, ma in rapida e pericolosa evoluzione e sulla quale sarebbe folle ed esiziale abbassare la guardia.