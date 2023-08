Anche quest'anno la Regione Puglia sosterrà il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria

"Anche per questa edizione, il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria avrà il sostegno da parte del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, potendo contare sul co-finanziamento regionale assicurato a tutti i soggetti beneficiari Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2022 – 2024". Lo ha dichiarato, consigliera delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia."Ieri – ha proseguito la consigliera Di Bari – la Giunta Comunale di Andria ha approvato la delibera per la programmazione di questo appuntamento diventato ormai un fiore all'occhiello della Puglia: la ventisettesima edizione si terrà dal 25 agosto fino al 24 settembre, con il titolo 'Overtime'. È la dimostrazione di quanto l'impegno del dipartimento Cultura e Turismo con Teatro Pubblico Pugliese produca frutti importanti per la comunità andriese"."Per il futuro – ha concluso Di Bari – stiamo lavorando alla costituzione della Fondazione regionale, grazie alla quale si potranno definire in maniera organica le attività di promozione e ricerca. Il Festival Castel dei Mondi ha rappresentato negli anni l'esempio della rigenerazione di un territorio e della sua capacità di intercettare le nuove scommesse culturali e di innovazione, portando alla valorizzazione dei luoghi in cui il Festival si svolge: beni architettonici di proprietà pubblica, oltre che di chiese castelli, piccoli musei e palazzi storici".