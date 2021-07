Carabinieri e Guardia di Finanza pronti a rendere operativi i loro Comandi provinciali nella Bat

Vanno riorganizzandosi le strutture operative e di comando delle Forze dell'ordine nella provincia Barletta Andria Trani.Con l'inaugurazione prevista per martedì 27 luglio della Questura di Andria e dei Comandi provinciali dei Carabinieri a Trani e quello della Guardia di Finanza a Barletta, si va potenziando la presenza di personale dei rispettivi Corpi di polizia.Proprio nell'ambito della rimodulazione dell'assetto organizzativo dei Reparti del Gruppo di Barletta della Guardia di Finanza, scaturiti da un potenziamento di organici in considerazione del provvedimento di revisione ordinativa disposta dal Comando Generale del Corpo, nella Provincia della BAT, sono giunti due nuovi Ufficiali. Il Sottotenente Francesco Vito Sebastiano Morgese ha assunto il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Margherita di Savoia, quest'ultima transitata, alle dipendenze del Gruppo di Barletta. Il Sottotenente Morgese, 48 anni, si è arruolato nelle Fiamme Gialle nel 1993, laureato in Economia e Commercio, ha frequentato il 3° corso straordinario per il ruolo ufficiali riservato ai Luogotenenti, al termine del quale è stato nominato Sottotenente il 26 giugno 2021, proviene dal Gruppo Pronto Impiego di Bari nel cui Reparto ha potuto maturare una consolidata esperienza tecnica professionale, nel ruolo Ispettori. Invece, il Tenente Gianpaolo Raho al Gruppo di Barletta sostituisce il Sottotenente Vittorio Davide Cristalli destinato al Comando della Tenenza di Bitonto. Il Tenente Raho, 33 anni, si è arruolato nel Corpo nel 2013, è laureato in Giurisprudenza ed è proveniente dall'Accademia della Guardia di Finanza ove ha frequentato il previsto corso di istruzione. Entrambi i neo Ufficiali stato stati ricevuti dal Comandante del Gruppo di Barletta, Colonnello Mercurino Mattiace.E ieri, mercoledì 14 luglio, il Generale di Corpo d'Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden", ha visitato la sede del Gruppo Carabinieri a Trani, ove è stato ricevuto dal Comandante del Gruppo, Colonnello Alessandro Andrei.Il Generale Mezzavilla, al vertice dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei Carabinieri di Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Appuntati e Carabinieri in servizio nella BAT, nonché i rappresentanti locali dell'Associazione Nazionale Carabinieri.Nel corso della visita, tenutasi nel rispetto delle attuali prescrizioni anti-Covid19, l'alto Ufficiale Generale ha avuto modo di visitare la sede dell'istituendo Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, la cui inaugurazione si terrà il prossimo 27 luglio, contestualmente ai presìdi provinciali delle altre Forze di polizia.Nella circostanza, il Comandante Interregionale si è intrattenuto con il Comandanti del Reparto Operativo e delle Compagnie della provincia sulle emergenti problematiche di ordine e sicurezza pubblica che caratterizzano la Bat, presiedendo un briefing nel corso del quale il Comandante del Gruppo ha illustrato la situazione dei reparti dipendenti e l'andamento dell'attività operativa svolta dai Carabinieri, per la prevenzione e il contrasto della delittuosità, con un'attenzione particolare agli aspetti di maggiore tipicità propri dello specifico territorio.Il Generale Mezzavilla si è quindi intrattenuto con i comandanti presenti, esprimendo il proprio apprezzamento per le recenti operazioni di servizio e ringraziando simbolicamente tutti i Carabinieri della BAT per la dedizione con la quale, ogni giorno, adempiono il proprio servizio d'istituto. Durante la mattinata, il Generale Mezzavilla si è recato presso Palazzo Torres ove ha incontrato il Presidente del Tribunale, dott. Antonio De Luce e il Procuratore della Repubblica Trani, dott. Renato Nitti. Dopodiché ha raggiunto Barletta per fare visita al Prefetto di Barletta-Andria-Trani, dott. Maurizio Valiante.