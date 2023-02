Allerta meteo per forte vento, Andria registra i primi danni

In piazza Catuma si capovolge la navicella, tabellone divento in via Corato

Danni anche ad Andria a causa del forte vento. Numerose le segnalazioni. Caduta "La Navicella" padiglione dimostrativo per i Dialoghi di Trani installata a Piazza Catuma. Presenti sul posto i volontari della Misericordia di Andria.Mentre intorno alle ore 10:30 si è registrata la caduta di calcinacci in Via Ruvo di Puglia, al quartiere di San Valentino da una palazzina dell'Arca Puglia. E' stato necessario l'intervento idi personale dell'Enel e dei Vigili del fuoco da Barletta, mentre la Polizia Locale ha messo l'area in sicurezza. Oltre alla caduta di un tabellone pubblicitario in Via Corato. Al momento non si registrano danni.Necessario l'intervento della protezione civile. Seguono aggiornamenti.