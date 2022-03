All'ITIS di Andria il futuro dell'industria territoriale e nuove figure professionali

"La meccanica e l'elettronica hanno fame di competenze sul mercato, hanno bisogno di figure professionali altamente specializzate perché in grado di far fronte alle richieste dei mercati nazionali ed internazionali. Entrambi i settori industriali sono presenti in tutta la Puglia rispondendo a diverse specificità".Lo hanno detto agli studenti diplomandi dellil vice presidente di Confindustria Bari -Btresidente della sezione meccanica, elettrica ed elettrotecnica diL'incontro è stato voluto dagli studenti con l'obiettivo di rendere la scuola protagonista del mondo dell'impresa per favorire nel percorso di formazione scolastica adeguate competenze che richiede il mondo del lavoro."In questo il percorso di alternanza scuola/lavoro -ha sottolineato il- svolge un ruolo di fondamentale importanza che la scuola sostiene fortemente".Incoraggiante il messaggio lanciato agli studenti dagli imprenditori industriali: "Il futuro dell'industria sia nell'ambito informatico che meccanico ed elettronico è roseo non solo per la produzione destinata al mercato italiano ma anche all'estero".Fare impresa in questo momento storico è una sfida affascinante, perché si fa innovazione, si trasmette passione, si ottengono risultati.Più che positivo il bilancio della meccanica ed elettronica nel settore alimentare, settore trinante dell'economia del nostro territorio, poiché presente nell'olivicoltura, nella produzione di pasta, nei prodotti gastronomici.Scommessa vincente per i giovani risultano poi le start up: accolte con entusiasmo dalle aziende pronte ad investire sull'innovazione e sulla tecnologia.