Alberi di paulownia donati al Comune di Andria

Nuove essenze arboree sono pronte ad arricchire lo scarso patrimonio verde cittadino. 9 alberi di paulownia saranno piantumati in due zone della città, in via Filippino Lippi (quartiere Europa) ed in via dei Comuni di Puglia, al quartiere di San Valentino.L'iniziativa è del Forum "Ricorda Rispetta" Andria, promotore dell'iniziativa comunale denominata "Boschi Urbani" che nei giorni scorsi ha proposto alla Civica Amministrazione di accettare la donazione che, nell'ambito dell'iniziativa, era maturata da parte della società sportiva pallavolo Andria "Manzoni Sport".La donazione, accettata con soddisfazione dalla Civica Amministrazione, rientra nella fattispecie contemplata all'art. 783 del codice civile.Le essenze che saranno piantumate nelle due aree a verde cittadine, riguardano alberi a crescita molto rapida. Originario della Cina e del Giappone questo esemplare una volta adulto può raggiungere i 15-20 metri di altezza. Ha corteccia grigia, liscia; il legno è chiaro, molto leggero ma resistente. La chioma è ampia, tondeggiante, molto ramificata. Le foglie sono molto grandi, cuoriformi, verde scuro.In città alcuni alberi di paulownia sono presenti nelle aiuole di via Bari, nei pressi della Compagnia della Guardia di Finanza. In primavera questo albero produce numerosissimi fiori a forma di tromba, di colore lilla, grandi 4-6 cm, che compaiono prima delle foglie; dopo la fioritura produce grappoli di grossi baccelli legnosi, che contengono moltissimi piccoli semi.Come dicevamo, in pochi anni raggiunge i 5-6 m di altezza. Queste piante vanno poste a dimora in luoghi dove possono avere uno spazio adeguato per svilupparsi; le paulownie vengono coltivate in molti luoghi, compresa l'Italia, per sfruttarne il legno. Prediligono i climi temperati-caldi o addirittura tropicali. Alcune specie sono caratterizzate da una crescita molto veloce (anche 5 metri in un anno) e possono così arrivare anche a 15 metri in soli tre anni dalla messa a dimora. Una volta giunti a quella dimensione la crescita si arresta definitivamente. Nonostante la veloce crescita iniziale si rivelano però anche piuttosto longevi: in condizioni adatte riescono a superare il secolo di vita.