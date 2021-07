Al via la V edizione del Festival della Disperazione

Ecco il programma completo del Festival della Disperazione

Al via da oggi, mercoledì 21 luglio, la V edizione del Festival della Disperazione, che investirà la città con il sentimento più letterario che ci sia per dieci giorni.La rassegna apre le porte con due grandi autori:, de Il Fatto Quotidiano, con "Perdersi, forare e altri disastri di viaggio" e, attore e scrittore, con "Dante, più nobile è il volgare".Quest'anno, in collaborazione con la, la rassegna combatte la povertà educativa. Quest'ultima priva i bambini, gli adolescenti e spesso anche gli adulti del diritto all'apprendimento in senso lato, dalle opportunità culturali, educative a quelle sociali. Grazie al sostegno della Fondazione Guglielmo Minervini il Festival riuscirà a mettere in campo un'azione di contrasto alla povertà educativa garantendo l'Questa quinta edizione si presenta con programma ricco: undici giorni, oltree un giallissimo mosaico di volti che propone riflessioni storiche, sociolinguistiche, letterarie, filosofiche e catastrofiche.Tra gli appuntamenti imperdibili ci sono, scrittore e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, con un'indagine sul male;, attore che abbiamo visto in Boris e Smetto quando voglio, con un omaggio a Mattia Torre (co-sceneggiatore di Boris);, vicedirettore de Il Post e ideatore del podcast da Costa a Costa, con un discorso sul lato oscuro degli USA; il politico e saggistacon una riflessione sull'ignoranza; il critico d'artee il volto televisivo di Pechino Express, Boss in incognito, Celebruty Huntedcon il vero e falso nell'arte. Questi solo alcuniNon poteva mancare una riflessione sulle catastrofi ambientali e i cambiamenti climatici, che si sviluppa in una serie di incontri con, direttore dell'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR; la scrittrice; Filippo Bonaventura, astrofisico dal SISSA di Triste, edell'Agenzia Spaziale Europea; la giornalistaAgli incontri si aggiunge, unaa cura dell'associazione ambientalista, che permarrà durante tutto il Festival e, utilizzando diversi linguaggi artistici, permetterà una riflessione sull'impatto dei rifiuti sul nostro pianeta, con una focus sullo studio dell'Ospedale Fatebenefratelli di Roma e dell'Università delle Marche sullaNon sarebbe un vero Festival della Disperazione senza il programma degli Extra, che amplia la famiglia del Festival grazie alla collaborazione con Museo Diocesano San Riccardo Andria per la sezione, dedicata ai giovani monelli e pensata per rispondere all'esigenza fondamentale di lavorare con le nuove generazioni, riflettere sul futuro e sulle monellerie creative, nonché sul cambiamento di modelli di identità, sia didattici che culturali.guidati per la città alla scoperta della disperazione con gli occhi grazie ae alNovità assoluta di questa edizione è l', un buffet di tipicità pugliesi che troverà sede sulla balconata della Biblioteca Diocesana durante tutte le giornate della kermesse, dal 21 al 31 luglio, e sarà a cura di, con la collaborazione die altri ancora.Nata in un periodo nefasto con la concorrenza sleale del covid, alla ricerca del momento dell'anno che non sia troppo caldo, troppo freddo, troppo umido… questa quinta edizione è stata, come racconta il claim, ed è stata resa possibile solo grazie al Programma Straordinario della Regione Puglia e le partnership con Biblioteca Diocesana, Museo Diocesano e Cristal Palace.Ogni evento una tappa di un cammino che permetterà di percorrere per intero la strada che dal tragico porta al comico. Un viaggio di andata, ma senza ritorno, per ribadire che nella disperazione non ci si resta. Da essa si parte, pur senza essere sicuri di dove si finirà. Sicuri solo che finirà.Laè attiva presso il Seminario Vescovile di Andria.Questi gli orari:- Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20.30- Sabato e domenica chiusi per solitudineBiglietteria anche online sul sito www.festivaldelladisperazione.it Mercoledì 21 luglioMercoledì 21 Luglio alle ore 20:00 - Seminario VescovileMercoledì 21 Luglio alle ore 21:30 - Seminario VescovileGiovedì 22 luglioGiovedì 22 Luglio alle ore 19:00 - Seminario VescovileGiovedì 22 Luglio alle ore 20:15 - Seminario VescovileGiovedì 22 Luglio alle ore 21:45 - Seminario VescovileVenerdì 23 luglioVenerdì 23 Luglio alle ore 19:00 - Seminario VescovileVenerdì 23 Luglio alle ore 20:15- Seminario VescovileVenerdì 23 Luglio alle ore 21:30- Seminario VescovileSabato 24 luglioSabato 24 Luglio alle ore 20:15- Seminario VescovileSabato 24 Luglio alle ore 21:45- Seminario VescovileDomenica 25 luglioDomenica 25 Luglio alle ore 20:00- Seminario VescovileDomenica 25 Luglio alle ore 21:30- CortileLunedì 26 luglioLunedì 26 Luglio alle ore 20:00- Seminario VescovileLunedì 26 Luglio alle ore 21:30- Seminario VescovileMartedì 27 luglioMartedì 27 Luglio alle ore 19:00 - Seminario VescovileMartedì 27 Luglio alle ore 20:00 - Seminario VescovileMartedì 27 Luglio alle ore 21:30- Seminario VescovileMercoledì 28 luglioMercoledì 28 Luglio alle ore 19:00- Seminario VescovileMercoledì 28 Luglio alle ore 20:15- ChiostroMercoledì 28 Luglio alle ore 21:45- Seminario VescovileGiovedì 29 luglioGiovedì 29 Luglio alle ore 19:00- Seminario VescovileGiovedì 29 Luglio alle ore 20:15- Seminario VescovileGiovedì 29 Luglio alle ore 21.45- Seminario VescovileVenerdì 30 luglioVenerdì 30 Luglio alle ore 19:00- Seminario VescovileVenerdì 30 Luglio alle ore 20:15- Seminario VescovileVenerdì 30 Luglio alle ore 21:45- Seminario VescovileSabato 31 luglioSabato 31 Luglio alle ore 19:00- Seminario VescovileSabato 31 Luglio alle ore 20:15Sabato 31 Luglio alle ore 21:45Mostra 21-31 luglio chiostro del seminario vescovile A cura dell'associazione di tutela ambientale 3place24 luglio ore 18.00Le chiese rupestri di andria, Santa Croce e la chiesa di Cristo di misericordia: tra oblio e resitenza! Punto di incontro: chiesa di santa croce 31 luglio ore 18.00 Visita dei luoghi ormai perduti che resistono al ricordo: il convento delle Benedettine e la chiesa della Trinità, il palazzo di Beatrice d'Angiò, il quartiere grotte di Sant'Andrea e il quartiere ebraico Punto di incontro piazza duomodal 26 al 30 luglio ore 19:00La disperazione non è semplicemente la privazione della speranza. È molto di più! La cultura occidentale nel corso dei secoli ha tentato più volte didefinire" ospiegare" la disperazione, in un lungocorpo a corpo" che ha avuto come unico risultato la sconfitta ripetuta del pensiero contro lineffabilità della madre di tutti i mali: la Disperazione. Tali sconfitte, tuttavia, non sono state vane, poiché ci hanno lasciato – quantomeno – iresti" di chi ci ha provato!È da questi resti, intesi come interpretazioni diverse della disperazione da parte di alcuni pensatori (da Tommaso dAquino a Sartre), che prende avvio il percorso guidato intitolatoResti, rovine e rimanenze", attraverso i capolavori rinascimentali e barocchi del Museo Diocesano di Andria.Ciascuna interpretazione della disperazione, così, ci offre una chiave di lettura inedita sulle personalità e le storie relative alle opere darte selezionate, che si intrecciano formando ununica narrazione legata alla cultura e alla vita della nostra Città.Partendo dalle opere, dunque, si proverà raccontare, ad esempio, ladisperazione" di Francesco II del Balzo (e dei suoi famigliari) nel tentativo di rendere il Ducato di Andria tra i più prestigiosi del Mezzogiorno, nonostante le turbolenze bellicose nel Regno di Napoli o ladisperazione" degli stessi andriesi tra la fine del Cinquecento e il Seicento alle prese con carestie, pestilenze e le esorbitanti tasse imposte dai Carafa! Il percorso guidatoResti, rovine e rimanenze" apre uno squarcio temporale di circa quattro secoli in cui disperazione e bellezza sincontrano fatalmente e dal quale emergono la forza e la storia di una città disperatissima e magnifica.Pastrocchi è una sezione pensata per rispondere allesigenza fondamentale di lavorare con le nuove generazioni, riflettere sul futuro e sulle monellerie creative, nonché sul cambiamento di modelli di identità, sia didattici che culturali.Ma è ideata anche per ricercare nuovi paradigmi di pasticci e di pastrocchi per far disperare gli adulti e liberare la fantasia dei più piccoli.Una sezione pensata come unindagine fantasiosa, poetica e creativa, su un gesto libero, indipendente e spontaneo tipico dei più piccoli, ma non solo.– Seminario Vescovile27/28 luglio 9:30 – 12:30 - Seminario VescovileOre 11:30 – Seminario vescovileOre 17:00 – Seminario Vescovile