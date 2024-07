Al via la campagna di marketing “Patrimoni di Puglia” Siti UNESCO

I quattro siti UNESCO di Puglia (Castel del Monte, Trulli di Alberobello, Santuario di San Michele Arcangelo, Riserva Naturale della Foresta Umbra) uniti in una campagna marketing della Regione Puglia con l'obiettivo di far crescere il turismo di nuova generazione col racconto in un nuovo linguaggio di luoghi millenari, proseguendo nella fruizione per 365 giorni l'anno. Questi, in sintesi, i punti cardine dell'iniziativa dell'Assessorato al Turismo della Regione Puglia – Pugliapromozione, i cui risultati verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà lunedì 22 luglio ore 10 alla Presidenza della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 33 - Sala de JesoInterverranno: Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia; Luca Scandale, direttore generale Agenzia regionale del Turismo; Francesco De Carlo, sindaco di Alberobello; Rosa Palomba, vicesindaco e assessore al Turismo di Monte Sant'Angelo e Cesareo Troia, assessore alle Radici del Comune di Andria.Saranno condivisi video e foto dei quattro siti patrimonio Unesco della Puglia.