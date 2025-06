Al via gli appuntamenti di "Città Bambina" con il Tempo dei piccoli e Festival della Disperazione

Dalla prossima settimana Andria si prepara a vivere settimane di intensa programmazione relativa a cammini diversi: la Città Bambina con il Tempo dei Piccoli ed il Festival della Disperazione.Il 18 giugno parte il Tempo dei Piccoli – La Città Bambina, con il percorso denso di meraviglia già in città da maggio con i percorsi partecipativi dei piccoli con il Pensatoio della Città Bambina ed un incontro a Bari in Regione Puglia con tutte le città parte di questo cammino che porta nel cuore il "senza confini" con arti diverse, soprattutto teatro, poesia, lettura, azioni, visioni e scelte di comunità concrete a partire dallo sguardo bambino. Una scelta di comunità, giunta al suo terzo anno ad Andria, promossa e organizzata dall'Assessorato alla Bellezza, Fondazione Città Bambina e tanti partner del territorio.Il 21 giugno, invece, parte il Festival della Disperazione – 9^ edizione - che quest'anno in via sperimentale ingloba anche il Futuro Anteriore Festival e che rientra nella programmazione estiva in città. Una intensa programmazione che durerà un intero mese, fino al 26 luglio 2025.Un'iniziativa dell'Assessorato al Futuro e Circolo dei Lettori, con il patrocinio del Consiglio Regionale di Puglia, della Mediateca di Bari e della Biblioteca Diocesana "San Tommaso D'Aquino".I cartelloni degli eventi saranno presentati ogg