Ad Andria vaccinazioni anticovid senza prenotazione tutti i venerdì dalle 9 alle 12

Nella Asl Bt continua la campagna di vaccinazione in tutti gli uffici di igiene del territorio. In particolare si segnala che a Barletta le attività vaccinali proseguono nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ed è necessaria la prenotazione tramite i canali classici (Cup, call center e farmacie). Ad Andria invece si vaccina senza prenotazione tutti i venerdì dalle 9 alle 12, presso il Dipartimento di Prevenzione, sito in viale Trentino n.79.Centro Vaccinazione -Andria; viale Trentino 79responsabile sanitario: Dott..Francesco Pollicetelefono: 0883 299505 - 513 - 515; email: uff.igiene.andria@aslbat.itCentro Vaccinazione - Bisceglie.Via degli Aragonesi, responsabile sanitario: Dott.ssa Rosa Mongellitelefono: 080 3363406 - 420. email: uff.igiene.bisceglie@aslbat.itCentro Vaccinazione - Canosa di Pugliavia Bovio 81 p/o Presidio Ospedaliero; responsabile sanitario: Dott.ssa Pasqualina Inglesetelefono: 0883 641351 (ufficio vaccinazioni)/0883 641 438 (dirigente medico)/0883 641 348 (coordinatore tecnici prevenzione)email: uff.igiene.canosa@aslbat.itCentro Vaccinazione - SpinazzolaCorso Vittorio Emanuele 131, responsabile sanitario: Dott. Salvatore Russotelefono: 0883 687069; email: uff.igiene.spinazzola@aslbat.itCentro Vaccinazione - Minervino Murge; via Cappuccini 1responsabile sanitario: Dott. Salvatore Russotelefono: 0883 696673; email: uff.igiene.minervino@aslbat.itCentro Vaccinazione - Trani; Corso Imbriani 113responsabile sanitario: Dott.ssa Patrizia Albriziotelefono: 0883 483447; email: uff.igiene.trani@aslbat.itorari: Dal Lunedì al Venerdì: 8.30 - 11,30. Martedì: 16.00 - 17.00Centro Vaccinazione - Trinitapoli viale Kennedyresponsabile sanitario: Dott.ssa Ada De Lucatelefono: 0883 631504 - 681Centro Vaccinazione - San Ferdinando di Puglia via D'Azelio 3;responsabile sanitario: Dott. Francesco Russotelefono: 0883 621473 - 478email: uff.igiene.sanferdinando@aslbat.itCentro Vaccinazione - Margherita di Savoia via Vanvitelli 4responsabile sanitario: Dott. Emidio Perronetelefono: 0883 652916 - 917 - 918email: uff.igiene.margherita@aslbat.itCentro Vaccinazione - Barletta, piazza Umberto Iresponsabile sanitario: Dott. Michele Griecotelefono: 0883 577936 - 913email: uff.igiene.barletta@aslbat.it