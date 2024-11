Ad Andria Patto di Federazione tra Forza Italia, Movimento Pugliese e Puglia Popolare

Dopo aver siglato nello scorso mese di luglio l'accordo federativo con il "Movimento Pugliese", si rafforza ancora di più la capacità attrattiva di "Forza Italia" nella città di Andria, che si conferma punto di riferimento imprescindibile della coalizione di centrodestra.Infatti è stato formalizzato oggi un Patto di Federazione e Consultazione permanente con il movimento regionale "Puglia Popolare", importante lista di ispirazione moderata e centrista che conta diversi rappresentanti istituzionali sull'intero territorio pugliese.L'annuncio, giunto a conclusione di una serie di proficui incontri dove si è registrata una ampia convergenza di vedute tra le due forze politiche, è dato dai responsabili cittadini di "Forza Italia" e "Movimento Pugliese", i Consiglieri Comunali Marcello Fisfola e Luigi Del Giudice, dal responsabile enti locali F.I. BAT, Francesco Losito, nonché dal responsabile cittadino di Puglia Popolare Giuseppe Raimondi e dal responsabile enti locali Sabino Troia."L'accordo tra Forza Italia e Puglia Popolare – dichiara Francesco Losito, Responsabile Enti Locali F.I. BAT – è la riprova del ruolo essenzialmente strategico svolto da F.I. sul territorio provinciale, che si caratterizza come forza responsabile, seria e concreta, con un trend di crescita sotto gli occhi tutti".Soddisfazione è espressa da Raimondi e Troia – per conto di "Puglia Popolare" – i quali, come già ribadito in occasione della loro presentazione, tendono a sottolineare che "solo attraverso la sana aggregazione di forze espressione del popolarismo europeo, espressione di una politica autenticamente vera ed attenta ai bisogni dei cittadini, si può avere la sana ambizione di superare ogni forma di pericoloso populismo, attraverso una progettualità vincente che abbia radici salde all'interno di ogni comunità, con una identità valoriale riconoscibile ed aperta alla partecipazione reale dei cittadini".Fisfola e Del Giudice, Responsabili cittadini di "Forza Italia" e "Movimento Pugliese", ringraziano i vertici cittadini e provinciali di Puglia Popolare per aver colto immediatamente il messaggio di una opportunità aggregativa tra forze politiche e civiche, finalizzato ad avviare un percorso politico virtuoso a partire dalla città di Andria, non solo come mero cartello elettorale ma come avvio di un percorso di collaborazione a lungo termine, nel rispetto delle identità di ciascuna forza.I dettagli dell'accordo verranno illustrati nel corso dei prossimi giorni alla stampa.