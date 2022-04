Ad Andria "Laudarti...mostra itinerante sulla cura della casa comune"

(tra fotografi, musicisti, pittori, poeti, ccultori . . . ), in cammino per una mostra itinerante che invita ad assumere una nuova visione del mondo per passare dalla "cultura dello scarto" alla "cultura della cura" della casa comune.Si inaugura sabato 23 aprile, ore 17:30, in Andria, presso la Biblioteca comunale "Giuseppe Ceci", in piazza Sant' Agostino, n. 5. la mostra itinerante "LaudArti" curata dall'équipe di Giustizia, Pace e Integrità del Creato dei Frati Minori di Puglia e Molise.L'esposizione che si ispira e approfondisce i temi dell'enciclica "Laudato Sì" di Papa Francesco, si divide in tre sezioni: BELLEZZA nei suoi aspetti naturali, storici, e artistico-culturali; GRIDO dei poveri e della terra; ESPERIENZE di ecologia integrale. Un vero e proprio percorso che accompagna il visitatore dall'IN-DIFFERENZA, dove "IN" indica anche l'ingresso alla mostra all'OUT-DIFFERENZA, dove "OUT" indica sì l'uscita dalla mostra, ma anche un messaggio da portare con sé: "ora vai fuori, tocca a te, fai la DIFFERENZA, globalizziamo la DIFFERENZA.All'inaugurazione dopo i saluti del Vescovo diocesano, Mons. Luigi Mansi e dell' Avv. Giovanna Bruno Sindaco di Andria, presentano la mostra e il ricco programma di eventi che si svolgerà fino al 30 aprile, fra Antonio Lembo – animatore GPIC dei frati minori di Puglia e Molise e don Michele Pace – Direttore dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, Pace e Salvaguardia del Creato.A fine Vernissage, la Consegna degli Attestati agli Artisti che espongono: Suore Clarisse di Bisceglie, Mario Ariano, Michele Aprile, Savino Carbone, Anna Cassano, Pina Catino, Vincenzo De Sario, Pasquale De Nichilo, Raffaella Del Giudice, Massimo Diodati, Donato Di Vittorio, Martina Di Tommaso, Dina Ferrorelli, Mariachiara Gianfelice, Daniela Giglio, Valentina Guaragno, Fra Antonio Lembo, Anna Liso, Nicola Liso, Luciana Lorè Carmela Moramarco, Filippo Marroccoli, Tina Masciale, Giacomo Nello, Stefano Miale, Fra Giovanni Novielli, Giuseppe Pasquale, Angelo Perrini, Aurora Perta, Giuseppe Perta, Erika Piacente, Fra Giuseppe Piarulli, Leonardo Scardicchio, Lisa Simone, Gaia Vincenti per aver richiamato l'attenzione sulle problematiche ambientali e sociali del nostro tempo. «Laudato si', mi' Signore», cantava san Francesco d'Assisi «per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba». http://www.laudarti.it/?page_id=101#page-content